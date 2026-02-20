A- A+

servidores Pernambuco inicia recadastramento de cerca de 130 mil servidores estaduais ativos; veja calendário É necessário comparecer a qualquer agência do banco Bradesco no mês de aniversário ou em até 30 dias subsequentes

Os cerca de 130 mil servidores estaduais ativos deverão realizar o recadastramento junto ao governo de Pernambuco. O início do processo foi divulgado nesta sexta-feira (20) pela Secretaria Estadual de Administração (SAD).

Segundo a pasta, o recadastramento deverá ser realizado pelos servidores ativos efetivos, comissionados, cedidos, temporários e empregados públicos de órgãos e entidades do poder executivo estadual, além de militares do estado.



Para efetivar a atualização cadastral, é necessário ir em qualquer agência do banco Bradesco em território nacional, no mês de aniversário ou em até 30 dias subsequentes para realizar o recadastramento, de preferência entre os dias 11 e 25, das 10h às 16h.



No banco, os servidores deverão apresentar documento de identificação, como RG civil ou militar, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou carteira de órgão de classe.

Além disso, é preciso levar comprovante de situação cadastral do CPF emitido pela Receita Federal e a autodeclaração étnico-racial preenchida e assinada, disponível no site da SAD.



"A partir dessa ação, os dados cadastrais do funcionalismo público serão atualizados com as informações exigidas pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), possibilitando o reconhecimento de direitos", destacou a SAD.

A pasta estadual reforça que, na hipótese de a atualização cadastral não ser cumprida, ocorrerá a suspensão do salário, só havendo a liberação do vencimento após a realização do procedimento.

De acordo com a secretária de Administração, Ana Maraíza, o recadastramento é essencial para o funcionalismo público.



"A partir do recadastramento, o governo do estado reforça seu compromisso com a proteção e o correto reconhecimento de direitos previdenciários e trabalhistas de cerca de 130 mil servidores estaduais, além de aumentar a eficiência governamental", destacou.



Confira calendário de recadastramento dos servidores estaduais:

Aniversariantes de janeiro: 12/01/26 até 28/02/26;



12/01/26 até 28/02/26; Aniversariantes de fevereiro: 01/02/26 até 31/03/26;



01/02/26 até 31/03/26; Aniversariantes de março: 01/03/26 até 30/04/26;



01/03/26 até 30/04/26; Aniversariantes de abril: 01/04/26 até 31/05/26;



01/04/26 até 31/05/26; Aniversariantes de maio: 01/05/26 até 30/06/26;



01/05/26 até 30/06/26; Aniversariantes de junho: 01/06/26 até 31/07/26;



01/06/26 até 31/07/26; Aniversariantes de julho: 01/07/26 até 31/08/26;



01/07/26 até 31/08/26; Aniversariantes de agosto: 01/08/26 até 30/09/26;



01/08/26 até 30/09/26; Aniversariantes de setembro: 01/09/26 até 31/10/26;



01/09/26 até 31/10/26; Aniversariantes de outubro: 01/10/26 até 30/11/26;



01/10/26 até 30/11/26; Aniversariantes de novembro: 01/11/26 até 31/12/26;



01/11/26 até 31/12/26; Aniversariantes de dezembro: 01/12/26 até 31/01/27.

