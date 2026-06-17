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Crescimento Pernambuco é o segundo estado do Brasil com mais investimentos da Amazon nos últimos 15 anos O estado já recebeu mais de R$ 2,9 bilhões desde que a empresa norte-americana chegou ao país

Após 15 anos desde a chegada da Amazon ao Brasil, Pernambuco se tornou o segundo estado do país com mais investimentos recebidos pela empresa norte-americana neste período. Atrás apenas de São Paulo, o estado recebeu um aporte financeiro de mais de R$ 2,9 bilhões, sendo R$ 673 milhões somente no último ano.

O montante faz parte de uma série de investimentos que Amazon está realizando no país nas áreas de infraestrutura, tecnologia e em pessoas. À nível nacional, a companhia investiu um valor recorde de R$ 19 bilhões nesses 15 anos.

Em solo pernambucano, a Amazon já opera sete estações de entrega e dois grandes centros de distribuição, ambos no Cabo de Santo Agostinho. Além disso, Recife já conta com o Amazon Now, serviço que entrega em 15 minutos produtos de mercearia, itens de higiene pessoal e limpeza da casa.

Nordeste

Na Região Nordeste, como um todo, foram investidos mais de R$ 4,4 bilhões nos últimos 15 anos – sendo mais de R$ 1,16 milhões em 2025. Recentemente, com o objetivo de ampliar as suas operações, a Amazon anunciou a inauguração de um novo centro de distribuição em Salvador, que passa a atender Bahia e Sergipe para acelerar as entregas rápidas em ambos os estados.

Além da capital pernambucana, o serviço do Amazon Now também está presente em Fortaleza, capital do Ceará. A disponibilidade do serviço expandirá gradualmente para novos locais e aumentará sua seleção de produtos com base nas preferências dos consumidores.

Crescimento

Desde sua chegada ao país com a Amazon Web Services (AWS) em 2011, a Amazon afirma ter investido mais de R$ 75 bilhões investidos em logística, entretenimento, desenvolvimento local de tecnologia, serviços de nuvem, geração e qualificação profissional. Desse investimento, mais de R$ 65 bilhões contribuíram para o PIB nacional, segundo a consultoria Keystone.

"Ao celebrar 15 anos de dedicação ao Brasil e um investimento acumulado de R$ 75 bilhões, reafirmamos não apenas nosso compromisso de longo prazo com o país, mas também a recepção positiva dos consumidores e o crescimento exponencial dos nossos negócios ao longo dos anos", afirma a presidente da Amazon Brasil, Juliana Sztrajtman.

A diretora ainda destaca os empregos gerados pela Amazon no Brasil. De acordo com a companhia, foram contabilizados mais de 55 mil empregos diretos e indiretos por meio das atividades de negócios no país — mais que triplicando desde 2024 e representando um crescimento de mais de 50% em relação ao ano passado.

"O que mais me anima é que, nesse período, a cada ano geramos mais empregos, impulsionamos o empreendedorismo e promovemos inovação em todos os estados brasileiros, ao mesmo tempo em que elevamos a experiência de entregas de milhões de consumidores, oferecendo a opção de entrega mais rápida entre os e-commerces do Brasil. Cada investimento é pensado para fortalecer a economia e transformar a vida das comunidades brasileiras, onde quer que estejam", celebrou.

Atuação

Atualmente, existem mais de 300 centros logísticos operados com tecnologia Amazon no Brasil, distribuídos por todos os 26 estados e o Distrito Federal — sendo quase 60 no Nordeste e mais de 100 inaugurados no país somente em 2025. Neste ano, a empresa já conta com uma média de três inaugurados por semana.

"A lição mais importante desses 15 anos é que, quando você remove barreiras tecnológicas e oferece as ferramentas certas, a criatividade e a capacidade de inovação brasileiras não ficam atrás de nenhum mercado do mundo. Nesse período, a AWS deixou de ser apenas a provedora pioneira de infraestrutura de nuvem para se tornar a mais completa parceira estratégica na transformação digital no Brasil. Nosso papel é continuar ampliando esse acesso — com nuvem, com IA e com constante investimento em capacitação profissional", destaca o diretor-geral da Amazon Web Services (AWS) no Brasil, Cleber Morais.

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