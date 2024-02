A- A+

Agricultura familiar Pernambuco lança edital do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar A partir do edital, cooperativas e associações da agricultura familiar poderão se habilitar para participar do programa

Com investimentos de aproximadamente R$ 17,4 milhões em recursos do Tesouro Estadual, o Governo de Pernambuco lançou nesta segunda-feira (5), em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, o edital para o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PEAAF).

O edital foi assinado pela governadora Raquel Lyra (PSDB) durante evento na Escola Professor Adauto Carvalho. No local, a gestora fez diversas entregas, como 170 títulos de propriedade.

A partir do edital, cooperativas e associações da agricultura familiar poderão se habilitar para participar do programa. Para participar, as organizações devem acessar o site da Secretaria de Administração de Pernambuco (SAD-PE) para visualização e acesso ao edital. No documento, será informado a data da sessão presencial para apresentação dos documentos de habilitação e proposta.

As entidades habilitadas poderão comercializar seus produtos para o PEAAF, que fará a compra direta dos itens e os destinará para doação a famílias em situação de insegurança alimentar.

De acordo com a gestora estadual, são mais de R$ 17 milhões para garantir a compra dos produtos de trabalhadores do campo. Com isso, o governo apoia o agricultor para que ele possa viver do seu próprio sustento.

“E não só isso, nós entregamos essas comidas para associações que têm atendimento às pessoas em alta vulnerabilidade social. Quem planta no campo deve ser respeitado e as pessoas precisam ter a garantia de que vão comer. Esse é o nosso grande intuito”, destacou Lyra.

Estão aptas ao credenciamento do programa Cooperativas e/ou Associações da Agricultura Familiar que tenham Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), que são Pessoas Jurídicas e/ou que tenham Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

Os 184 municípios pernambucanos serão contemplados com a distribuição de 131 mil kits contendo gêneros alimentícios, como batata doce, macaxeira in natura ou a vácuo, inhame, laranja, melão e ovos. Esses kits beneficiarão organizações sociais e assistenciais que atendem famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Veja também

EMPREENDEDORISMO Governo pretende criar ''rampa de transição'' de MEIs para microempresa em 2024, diz Lula