Oportunidade Pernambuco lança maior programa de estágio da história do estado A bolsa, que foi reajustada, será de R$ 900 para ensino superior e R$ 600 para nível médio

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), assinou nesta segunda-feira (8) o decreto que institui o programa Simbora Estagiar, considerado o maior já realizado no estado na área de formação profissional. A iniciativa amplia de 2,3 mil para 26,5 mil o número de vagas de estágio na administração pública estadual, além de reajustar o valor das bolsas. No nível superior, o benefício passa de R$ 606 para R$ 900; para estudantes de nível médio e técnico, o valor sobe de R$ 430 para R$ 600. Além da bolsa, os estagiários receberão auxílio-transporte de R$ 180.

Do total de bolsas, serão disponibilizadas 23.846 para a educação, sendo 23.418 delas voltadas para estudantes de nível superior e 428 para alunos do ensino médio e técnico. As 2.658 restantes serão destinadas a outras áreas.Quem quiser participar do programa basta encaminhar o currículo para o e-mail [email protected]. No caso das vagas voltadas para a área da educação, o envio deve ser feito para [email protected].

Investimento

Com a ampliação, o impacto financeiro mensal estimado para os cofres públicos será de R$ 28,19 milhões, quando todas as vagas estiverem preenchidas. A medida é apresentada pelo governo como um marco para a qualificação de estudantes e fortalecimento da gestão pública, com o objetivo de garantir maior eficiência administrativa e dar protagonismo aos jovens em políticas de estado.

“Para os jovens que hoje não estudam nem trabalham o grande desafio é ter acesso a uma formação em serviço que dê experiência profissional. O estágio é a primeira porta de entrada no mercado de trabalho. E nada melhor do que Pernambuco poder lançar, a partir de hoje, o maior programa de estágio da história do nosso estado — e eu suponho que seja o maior do Brasil”, afirmou Raquel Lyra.

Ainda segundo a gestora, o programa foi pensado para que se possa melhorar o trabalho do governo, além de oxigenar e garantir mais eficiência. Raquel destacou ainda que o governo pretende firmar convênios especialmente com cursos de licenciatura e áreas ligadas à formação dos jovens do ensino médio, de modo a oferecer acompanhamento individualizado.

“Quem tem dificuldade em matemática, ciências, física, química ou biologia terá alguém para apoiá-lo. E os estagiários vão ser fundamentais nesse processo”, afirmou.

A secretária estadual de Administração, Ana Maraíza, destacou o papel dos estagiários na gestão pública.

“O Governo de Pernambuco está trazendo a importância do estagiário para a entrega de políticas públicas à população. Agora o estagiário deixa de ser um número orçamentário para ser protagonista nessas entregas. Com o lançamento do programa Simbora Estagiar, teremos um aumento no quantitativo de estagiários e também no valor das bolsas”, disse.

