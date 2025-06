Pernambuco lança seis editais para impulsionar ciência, inovação e inclusão; aporte é de R$ 1 bilhão

A- A+

O Governo de Pernambuco, por meio do programa Inova.PE, está com uma série de editais abertos, com investimento de mais de R$ 1 bilhão para fomento em todas as regiões.



São seis editais voltados à promoção de inovação, estímulo de inclusão na produção científica e fortalecimento do desenvolvimento de soluções tecnológicas no estado.



As chamadas públicas foram lançadas pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) e Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe).



As inscrições devem ser feitas na plataforma AgilFAP, na internet. Confira os editais em destaque:



Pró-Startups Operação

O edital visa à integração estratégica da ciência, tecnologia e inovação, aliada ao empreendedorismo inovador, para impulsionar Pernambuco no desenvolvimento humano, econômico e tecnológico.



A chamada pública inclui o fomento de ciclos intensivos para startups pernambucanas de variados setores econômicos, com enfoque na formalização de empreendimentos inovadores e na evolução de protótipos para produtos.

Valor total do edital: R$ 1,65 milhão.

Prazo final de submissão: 9 de junho de 2025.

Compet Médio-Tec

O Programa "Compet Médio-Tec: Habilidades de Futuro para Ensino Médio e Técnico" tem o objetivo de estimular professores da rede estadual de ensino a promoverem propostas que proporcionem qualificação e imersão dos estudantes junto a empresas, associações, cooperativas ou organizações do terceiro setor.



Segundo o edital, as iniciativas devem estar alinhadas com temas e desafios que desenvolvam habilidades em tecnologias de futuro.



Valor total do edital: R$ 3,34 milhões.

Prazo de submissão: 7 de julho de 2025.





Espaço Cria

O edital apoiará 69 projetos coordenados por docentes do ensino médio ou técnico da rede estadual de Pernambuco, vinculados a Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) ou a Escolas de Referência em Ensino Médio (Erems).



As propostas devem visar ao desenvolvimento de iniciativas criativas, inovadoras e de aprendizagem, no contexto dos Espaços Cria implantados nessas instituições.



Valor total do edital: R$ 2,75 milhões.

Prazo para submissão: 11 de julho de 2025.





Cientista Arretado

O edital visa à promoção de soluções inovadoras para desafios enfrentados por órgãos da gestão pública estadual, apoiando a cooperação entre governo e pesquisadores seniores, assim como seus grupos de pesquisa, vinculados a Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs) do estado.

O programa está com a segunda fase da nona rodada do programa com o prazo prorrogado para o dia 16 de junho de 2025. A rodada traz como temática a Conformidade Tributária, desafio lançado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco (Sefaz).

As 10ª, 11ª e 12ª rodadas do Cientista Arretado estão nas primeiras fases abertas para submissões, com as temáticas de Gestão de Recursos Hídricos, Supressão da Evaporação em Reservatório do Semiárido e Gestão de Resíduos em ETAs.



Prazo final para as 10ª, 11ª e 12ª rodadas: 30/06, 7/07 e 7/07.





Difusão e a popularização da ciência

De acordo com o edital, a iniciativa tem como objetivo promover atividades públicas e de temática livre que estimulem a ciência, a tecnologia e a inovação, aproximando os temas do cotidiano da população e incentivando a busca pelo conhecimento.



Serão selecionadas 18 propostas em duas faixas de financiamento: três projetos na Faixa A, com recursos de até R$ 200 mil, cada; e 15 projetos na Faixa B, com até R$ 40 mil, cada.



Valor total do edital: R$ 1,2 milhão.

Prazo final de submissão: 21 de julho de 2025.





Transforma PE

O edital é voltado para a modernização de micro, pequenas e médias empresas em todo o estado.



O valor será destinado à concessão de bônus tecnológicos de até R$ 100 mil por projeto, a serem utilizados em soluções desenvolvidas por startups e Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) pernambucanas.

Valor total do edital: R$ 6 milhões.

Prazo final do primeiro ciclo: 18 de agosto de 2025.





"Esses editais são instrumentos estratégicos para consolidar a política de inovação do estado, com foco na formação de talentos, inclusão e na solução de desafios reais da sociedade", destacou a secretária de CT&I do estado, Mauricélia Montenegro.

