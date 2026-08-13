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Pernambuco lidera crescimento do comércio no Brasil no primeiro semestre de 2026, aponta IBGE

Estado ocupa a primeira colocação nacional em quatro das seis principais comparações anuais da Pesquisa Mensal do Comércio

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Os dados oficiais da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirmam o forte desempenho de Pernambuco no comércio varejista durante o primeiro semestre de 2026Os dados oficiais da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirmam o forte desempenho de Pernambuco no comércio varejista durante o primeiro semestre de 2026 - Foto: Paulo Pinheiro/Divulgação

Os dados oficiais da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirmam o forte desempenho de Pernambuco no comércio varejista durante o primeiro semestre de 2026. No acumulado de janeiro a junho, em comparação com o mesmo período de 2025, o estado registrou crescimento de 10,7% no varejo restrito e de 9,6% no varejo ampliado, alcançando a primeira colocação nacional em quatro das seis principais comparações anuais analisadas pela pesquisa.

O resultado coloca Pernambuco muito acima das médias registradas no país. No mesmo período, o comércio varejista brasileiro apresentou expansão de 2,9% no varejo restrito e de 1,9% no varejo ampliado. Os números reforçam a trajetória positiva do setor pernambucano e evidenciam um ritmo de crescimento superior ao observado na maior parte dos estados brasileiros.

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O desempenho ganha ainda mais relevância quando considerado o cenário nacional. Enquanto diferentes segmentos do comércio enfrentam desafios relacionados ao consumo, aos custos e às condições econômicas, Pernambuco vem apresentando resultados consistentes, impulsionados pela atividade de setores importantes para a economia estadual.

“O comércio de Pernambuco demonstra uma resiliência e um dinamismo impressionantes. Estar no topo do ranking nacional no acumulado do primeiro semestre não é apenas um número, mas o reflexo de um ambiente de negócios fortalecido pelo Governo de Pernambuco e da confiança do setor produtivo em investir no nosso estado”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar Souto.

Resultado também aparece no mês de junho
O desempenho positivo não ficou restrito ao acumulado do primeiro semestre. Em junho de 2026, o varejo ampliado de Pernambuco apresentou crescimento de 0,8% na série com ajuste sazonal, enquanto o resultado nacional apontou retração de 1,0% no mesmo período.

Na comparação mensal, o resultado pernambucano demonstra a capacidade de resistência do comércio estadual diante de um ambiente nacional menos favorável. O avanço foi sustentado principalmente por atividades ligadas à comercialização de veículos, produtos alimentícios e materiais utilizados na construção civil.

Entre os principais destaques de junho estão veículos, motocicletas, partes e peças, com crescimento de 9,3%; atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, com alta de 4,2%; e material de construção, que também avançou 4,2%.

Esses segmentos possuem forte impacto sobre a movimentação econômica e ajudam a explicar o resultado positivo registrado pelo estado. O crescimento das vendas de veículos e motocicletas, por exemplo, sinaliza maior movimentação no mercado de bens duráveis, enquanto o avanço do setor de materiais de construção acompanha a demanda por obras, reformas e investimentos.

Desempenho acima da média nacional
Os números da PMC mostram que Pernambuco iniciou 2026 com um ritmo de expansão significativamente superior ao observado no conjunto do país. No varejo restrito, a diferença entre os resultados estaduais e nacionais chegou a 7,8 pontos percentuais: 10,7% em Pernambuco contra 2,9% no Brasil.

No varejo ampliado, que inclui atividades como veículos, motocicletas, materiais de construção e comércio atacadista especializado de alimentos, bebidas e fumo, a diferença também foi expressiva. Pernambuco registrou 9,6% de crescimento, enquanto a média brasileira ficou em 1,9%, uma vantagem de 7,7 pontos percentuais.

O desempenho do primeiro semestre reforça a importância do comércio para a economia pernambucana e evidencia a expansão da atividade em diferentes segmentos. Para o setor produtivo, o cenário representa um ambiente de maior movimentação comercial e de oportunidades para empresas instaladas no estado.

Com os resultados de janeiro a junho, Pernambuco consolida um primeiro semestre de forte crescimento no comércio varejista e se destaca no cenário nacional, combinando avanço acumulado expressivo com desempenho positivo também no resultado mensal de junho.

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