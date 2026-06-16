A- A+

Comércio Pernambuco lidera crescimento do comércio no páis e supera a média nacional em mais de cinco vezes Pesquisa do IBGE aponta avanço de 9,4% nas vendas do comércio varejista ampliando entre janeiro e abriel de 2026

Pernambuco registrou o maior crescimento do comércio varejista ampliado do Brasil nos quatro primeiros meses de 2026. De acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE nesta terça-feira (16), o estado acumulou alta de 9,4% entre janeiro e abril, desempenho mais de cinco vezes superior à média nacional, que foi de 1,8%.

O resultado coloca Pernambuco na liderança do ranking nacional e reforça o aquecimento da atividade econômica estadual. Na comparação entre abril de 2026 e o mesmo mês do ano anterior, o volume de vendas cresceu 5,4%, garantindo ao estado o terceiro melhor desempenho do país.

Entre os segmentos que mais contribuíram para o avanço estão hipermercados e supermercados, com crescimento acumulado de 56%, além dos setores de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (30,8%), livros, jornais, revistas e papelaria (37,4%), artigos de uso pessoal e doméstico (29,7%) e móveis (20,2%).

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, os números refletem os efeitos das políticas voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios. “Liderar o crescimento do comércio no Brasil demonstra que os investimentos, a geração de empregos e as ações de estímulo à economia estão produzindo resultados concretos para o estado”, afirmou.

O desempenho pernambucano também se destacou na comparação mensal. Enquanto o Brasil registrou queda de 0,7% nas vendas entre março e abril, considerando os dados com ajuste sazonal, Pernambuco apresentou crescimento de 0,3%.

O cenário positivo também se reflete na abertura de empresas. Em abril de 2026, o estado contabilizou 13.799 novos negócios, o quarto maior número da série histórica iniciada em 2010, além de saldo positivo de 6.067 empresas, resultado da diferença entre aberturas e fechamentos.

Com a combinação de crescimento do consumo, fortalecimento do comércio e expansão da atividade empresarial, Pernambuco consolida sua posição entre os estados mais dinâmicos do país e amplia as perspectivas para geração de emprego, renda e novos investimentos ao longo do ano.

Veja também