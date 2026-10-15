A- A+

Varejo Pernambuco lidera crescimento do comércio varejista no Brasil em 2026 Estado registra alta de 10% no varejo restrito e de 8,8% no ampliado entre janeiro e agosto, enquanto a média nacional é de 1,7% nos dois indicadores. Comércio também contabiliza mais de 24 mil aberturas de empresas no período

Pernambuco mantém a liderança nacional no crescimento do comércio varejista em 2026. Entre janeiro e agosto, o volume de vendas do varejo restrito no estado cresceu 10% em comparação com o mesmo período de 2025, enquanto o varejo ampliado avançou 8,8%.

Os resultados são os melhores do país nos dois indicadores e superam significativamente a média brasileira, que registrou expansão de 1,7% em ambos os segmentos, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O desempenho também se destaca na comparação com outras unidades da Federação. O Distrito Federal, segundo colocado no ranking nacional, registrou crescimento de 7,6% no varejo restrito e de 7,5% no ampliado.

No acumulado de 12 meses, entre setembro de 2025 e agosto de 2026, Pernambuco continua na primeira posição nacional no varejo restrito, com alta de 7,4%, e ocupa o quarto lugar no varejo ampliado, com crescimento de 5,9%.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, os resultados reforçam a importância da atividade comercial para a economia estadual e evidenciam o desempenho de Pernambuco no cenário nacional.

“Pernambuco vem apresentando resultados expressivos no comércio varejista, com crescimento acima da média brasileira e liderança nacional nos dois indicadores. Esses números demonstram a força da nossa economia e reforçam a importância de continuarmos trabalhando para estimular a atividade econômica, atrair investimentos e ampliar as oportunidades de geração de emprego e renda para a população”, destaca a secretária.

Em agosto, o comércio varejista restrito pernambucano cresceu 0,4% em relação a julho, considerando os ajustes sazonais, interrompendo uma sequência de cinco meses de queda.

O resultado foi o segundo maior do Nordeste, atrás apenas do Ceará, que avançou 0,7%. Na comparação com agosto de 2025, o varejo restrito estadual cresceu 7,9%, o terceiro maior avanço do país. Já o varejo ampliado, que inclui veículos, motocicletas, material de construção e atacado de alimentos, bebidas e fumo, registrou alta de 6,1% na comparação anual, o sexto melhor resultado nacional.

Empresa

Além do crescimento das vendas, o comércio pernambucano registrou 24.462 aberturas de empresas entre janeiro e agosto, o segundo maior resultado para o período desde 2010. Em agosto, o setor gerou 934 empregos formais, revertendo o saldo negativo do mês anterior. Os supermercados também se destacaram, com alta de 23,2% no volume de vendas no acumulado do ano, contribuindo significativamente para o desempenho do varejo ampliado no estado.

Veja também