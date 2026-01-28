A- A+

BNB Pernambuco lidera crescimento do Crediamigo e impulsiona resultados do Banco do Nordeste Banco concedeu R$ 1 bilhão em empréstimos por meio do Crediamigo somente em Pernambuco. Alta de 15,7% em relação a 2024

O Crediamigo Banco do Nordeste, maior programa de microcrédito produtivo e orientado da América do Sul, encerrou 2025 com resultados históricos. Ao longo do ano, o programa aplicou R$ 13,42 bilhões na economia regional, o que representa crescimento de 11,37% em relação a 2024, reforçando seu papel estratégico na promoção do empreendedorismo e da inclusão financeira de sua área de atuação, que compreende todos os estados do Nordeste e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Em Pernambuco foram contratados com o BNB R$ 1,04 bilhão em 2025. O volume representa um aumento de 15,7% em relação ao crédito concedido no ano anterior. Os valores correspondem a mais de 305 mil operações realizadas pelo programa Crediamigo Banco do Nordeste em todo o estado. Alta de cerca de 9,2% na comparação com 2024.

De acordo com o superintendente estadual do BNB, Hugo Luiz de Queiroz, o crescimento nas aplicações em Pernambuco foi o maior entre os estados do Nordeste. “Vivemos um novo patamar do microcrédito. Em sete anos, passamos de R$ 670 milhões em contratações anuais para mais de R$ 1 bilhão. Um crescimento de mais de 50%. Estamos conseguindo isso devido à demanda por crédito entre os pequenos empreendedores e à ampliação do alcance do programa. Além disso, estamos adotando estratégias importantes com parceiros em datas importantes, a exemplo do Carnaval”, afirma.

Ao todo, o Crediamigo contabilizou mais de quatro milhões de operações realizadas em 2025, com uma média diária de 16,2 mil empréstimos, pulverizados em operações com ticket médio de R$ 3.252,42.

O programa encerrou o ano com 2,2 milhões de clientes ativos. Com isso, a carteira ativa do Crediamigo alcançou R$ 6,4 bilhões, refletindo a expansão sustentável da base de empreendedores apoiados pelo BNB. Estes clientes também tiveram acesso a todo o portfólio de produtos financeiros do Programa, como capital de giro, o novo fundo de investimentos InvestAmigo, conta corrente, cartões, seguros e maquininhas de pagamento.

Um dos destaques do ano foi a atuação do Crediamigo no Programa Acredita no Primeiro Passo, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A iniciativa visa capacitar e inserir cidadãos no mercado de trabalho por meio do empreendedorismo, oferecendo microcrédito orientado e apoio à criação de negócios sustentáveis para microempreendedores inscritos no CadÚnico. Entre janeiro e dezembro de 2025, foram investidos R$ 1,6 bilhão no Acredita, beneficiando 177 mil pessoas, das quais 68,3% são mulheres empreendedoras.Pernambuco cresce 15,7%

Desde sua criação, o Crediamigo já beneficiou mais de 9 milhões de pessoas em toda sua área de atuação, fortalecendo a inclusão financeira desde o início da jornada produtiva.

Para o superintendente do Crediamigo, Helton Chagas, os resultados refletem o fortalecimento da gestão e o impacto social do programa. “A gestão é a base para alcançarmos resultados consistentes. Em 2025, mostramos a força do Crediamigo com números históricos e um trabalho que impacta milhões de vidas. Desde sua criação, em 1998, realizamos mais de R$ 148 bilhões em desembolsos, consolidando-nos como referência mundial em microfinanças. Esse legado nos inspira a seguir firmes, com planejamento, geração de oportunidades e inovação, para fazer de 2026 um ano ainda mais transformador”, diz.

