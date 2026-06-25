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Economia Pernambuco lidera crescimento econômico no Nordeste e supera médias do país Estado registra alta de 5,9% na atividade econômica no acumulado do ano, segundo o Banco Central

Pernambuco registrou o maior avanço da atividade econômica entre os estados do Nordeste no acumulado de janeiro a abril de 2026. De acordo com o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), divulgado pelo Banco Central do Brasil, o estado apresentou crescimento de 5,9% no período.

O desempenho pernambucano ficou acima da média da Região Nordeste, que foi de 3,2%, e também superou o resultado do país como um todo, que fechou o mesmo intervalo com expansão de 1,3%. O indicador é considerado uma das principais prévias do Produto Interno Bruto (PIB) e reúne dados dos principais setores da economia.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, os números refletem a consolidação de um ambiente mais favorável aos negócios e ao investimento no estado. Ela destaca que o resultado está ligado ao fortalecimento da confiança do setor produtivo e às ações voltadas à ampliação da competitividade e atração de novos empreendimentos.

Já o secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques, avalia que o crescimento tem sido sustentado pelo bom desempenho de setores como a indústria de transformação, o comércio e a construção civil. Ele ressalta ainda que políticas de melhoria do ambiente de negócios e investimentos públicos mais robustos contribuíram para a manutenção da trajetória positiva da economia pernambucana.

Com o resultado, Pernambuco reforça sua posição de destaque no cenário regional e nacional, mantendo um ritmo de expansão acima da média e ampliando sua participação entre as economias mais dinâmicas do país.

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