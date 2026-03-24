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Exportação

Pernambuco lidera exportação de frutas no Brasil

Estado movimenta R$ 11,9 bilhões no agro e aposta no Pacto pelo Agro para ampliar competitividade internacional

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Estado concentra mais de 51% das exportações de manga do paísEstado concentra mais de 51% das exportações de manga do país - Foto: Divulgação

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Pernambuco chega à Fruit Attraction São Paulo 2026 consolidado como protagonista da fruticultura brasileira e com estratégia definida para ampliar sua presença no mercado global. Em 2025, o estado respondeu por 51,49% das exportações nacionais de manga, com 291 mil toneladas embarcadas e receita de US$ 335,1 milhões. Na uva, o Vale do São Francisco concentra 98% das exportações do país.

Com um PIB agropecuário de R$ 11,9 bilhões e geração de 70 a 80 mil empregos, a fruticultura se consolida como um dos principais vetores econômicos de Pernambuco, com forte impacto no Semiárido e crescente inserção internacional.

A participação na Fruit Attraction, realizada entre 24 e 26 de março em São Paulo, integra a estratégia do Governo de Pernambuco de expandir exportações, atrair investimentos e fortalecer a posição do Estado no comércio exterior.

“Pernambuco já lidera a exportação de frutas no Brasil. O próximo passo é consolidar essa liderança com eficiência logística, redução de custos e ganho de competitividade internacional”, afirma o secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Cícero Moraes.

Pacto pelo Agro

Principal eixo da política agrícola do estado, o Pacto pelo Agro atua para transformar Pernambuco em um hub logístico do agronegócio no Nordeste, integrando produção, infraestrutura e mercado.

A iniciativa reúne governo, produtores, exportadores e operadores logísticos em uma força-tarefa permanente para destravar gargalos, reduzir custos e ampliar o escoamento da produção pelo Porto de Suape.

Para o secretário Cícero Moraes, a participação na Fruit Attraction é estratégica dentro desse movimento.

“A Fruit Attraction não é apenas uma feira onde se vende fruta. É onde se constroem mercados, se abrem portas e se conectam produtores pernambucanos com compradores do mundo inteiro. É uma plataforma direta de expansão econômica para o nosso Estado”, destaca.

Na edição anterior, o evento reuniu mais de 16 mil visitantes e mais de 400 empresas, gerando cerca de 1.500 reuniões de negócios e movimentando mais de R$ 1 bilhão em vendas.

Para 2026, a expectativa é ainda mais robusta, com projeção de até R$ 1,5 bilhão em negócios, mais de 18 mil participantes e crescimento da presença de compradores internacionais.

“Não se trata de custo, mas de investimento estratégico. Investimento em exportação, em geração de emprego, em renda para o Semiárido e no futuro de Pernambuco. Cada mercado aberto representa mais produção. Cada contrato firmado representa mais trabalho no campo. Cada contêiner exportado representa mais desenvolvimento”, afirma o secretário.

Atualmente, 88% das exportações de frutas do Estado ocorrem por via marítima, com movimentação de até 15 mil contêineres refrigerados por ano. O Pacto pelo Agro atua diretamente para ampliar essa capacidade e reduzir a dependência de outros portos.

Mercados

A fruticultura pernambucana já está consolidada nos principais mercados internacionais, com destaque para a Europa - especialmente Holanda, Espanha e Reino Unido - além dos Estados Unidos e países da América Latina.

Esse alcance reforça o papel do Estado na segurança alimentar global e amplia sua relevância nas cadeias internacionais de abastecimento.

Estratégia 

A política de expansão do agronegócio também tem impacto direto na interiorização do desenvolvimento, especialmente no Semiárido, onde a fruticultura irrigada é responsável por milhares de empregos e pela dinamização da economia local.

Com liderança consolidada na fruticultura e uma agenda estruturada para superar gargalos logísticos, Pernambuco avança para se posicionar não apenas como potência agroexportadora, mas como um dos principais hubs logísticos do agronegócio no Brasil.

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