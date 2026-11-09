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empregos Pernambuco lidera geração de vínculos formais no turismo do Nordeste desde 2023 Estado passou de 75.304 para 89.837 trabalhadores com carteira assinada entre setembro de 2023 e setembro de 2026; avanço acompanha expansão nacional de 9,7%

O turismo em Pernambuco registrou crescimento de 19,3% no número de empregos formais entre setembro de 2023 e setembro de 2026. Segundo levantamento do Ministério do Turismo, o total de trabalhadores com carteira assinada nas atividades turísticas passou de 75.304 para 89.837, um acréscimo de 14.533 vínculos em três anos. O resultado representa maior aumento absoluto de vínculos do Nordeste.

Os dados foram compilados pelo Ministério do Turismo (MTur) a partir de informações oficiais da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), ambos vinculados ao Ministério do Trabalho e Emprego.

O desempenho em Pernambuco integra a expansão do turismo brasileiro. Em setembro de 2026, o setor alcançou 2.435.935 empregos formais em todo o país, o maior total para o mês desde 2023. Na comparação com setembro daquele ano, foram 214.475 vínculos adicionais, crescimento de 9,7%. Em relação a setembro de 2025, o avanço nacional foi de 2,4%, equivalente a 57.507 trabalhadores a mais.

Para o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, os indicadores evidenciam a contribuição da atividade turística para a geração de trabalho e renda nas diferentes regiões brasileiras.

“Quando o turismo cresce, o resultado aparece na vida das pessoas. Estamos falando de mais de 2,4 milhões de empregos em uma atividade que movimenta hotéis, restaurantes, transportes, agências de viagens e milhares de pequenos negócios. São 214 mil vínculos novos em três anos, o que representa comida na mesa, renda para as famílias e novas oportunidades para quem vive de receber bem o visitante”, destacou o ministro.

Região

Na região Nordeste, o estoque de empregos formais no turismo passou de 402.507, em setembro de 2023, para 463.852, em setembro de 2026, alta de 15,2% e acréscimo de 61.345 vínculos. No período, todas as 27 unidades da federação registraram crescimento no número de trabalhadores com carteira assinada no turismo.

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