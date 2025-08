A- A+

HABITAÇÃO Pernambuco lidera obras do Minha Casa, Minha Vida no Brasil Estado inicia seis empreendimentos em uma semana, com mais de 500 unidades em terrenos doados pelo governo e investimentos em infraestrutura

Pernambuco voltou a se destacar no cenário nacional das políticas habitacionais. De acordo com dados divulgados pelo Ministério das Cidades, o estado foi o que mais iniciou obras do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em todo o país entre os dias 21 e 28 de julho de 2025. No período, seis novos empreendimentos começaram a ser construídos, dos quais quatro estão em terrenos doados pelo Governo do Estado, totalizando 512 novas unidades habitacionais e beneficiando diretamente cerca de 2 mil pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos.

Esse avanço é fruto de uma ação articulada do Governo de Pernambuco, que criou um grupo de trabalho específico para acelerar as contratações do MCMV. Instituído por decreto da governadora Raquel Lyra, o grupo reúne diversas instituições estaduais e atua em conjunto com a Caixa Econômica Federal e os municípios. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) acompanha tecnicamente cada etapa dos contratos e do início das obras.

Além da cessão de terrenos, o Estado está investindo mais de R$ 4,6 milhões em obras de infraestrutura externa, como vias de acesso, drenagem e rede de abastecimento de água, para garantir pleno funcionamento dos conjuntos habitacionais após a entrega.

As novas unidades habitacionais estão distribuídas em quatro municípios pernambucanos:

Vitória de Santo Antão, com os módulos I, II e III do Residencial Ipa Vitória (400 unidades);

Salgueiro, com o Residencial Salgueiro CXVI - Módulo I (112 unidades);

Igarassu, com o Residencial Parque Igarassu I (192 unidades);

Recife, com o Residencial Caranguejo Tabaiares (280 unidades).

Enquanto os empreendimentos em Vitória e Salgueiro foram erguidos em terrenos doados pelo governo estadual, os de Igarassu e Recife utilizam áreas adquiridas por outros meios.

“Esses resultados comprovam que Pernambuco está na linha de frente das políticas públicas de habitação no Brasil. A combinação de agilidade, articulação com os municípios, apoio técnico e contrapartida do Estado tem feito a diferença”, destacou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

Segundo a titular da Seduh, Pernambuco tem reforçado sua liderança no Nordeste, com forte atuação na Faixa 1 do programa, voltada para famílias de baixa renda. “Com essa nova etapa de obras, o estado consolida seu protagonismo na implementação do Minha Casa, Minha Vida”, completou.

Além das obras em andamento, o Estado está na fase final de liberação de mais 13 contratos junto à Caixa Econômica Federal, que abrangem nove municípios e totalizam 1.470 novas unidades habitacionais, com previsão de início ainda nos próximos dias. As cidades e empreendimentos previstos incluem:

Gravatá: Residencial Riacho do Mel II - Módulo I – 104 unidades

Belo Jardim: Residencial Belo Jardim Km 180 - Módulo I – 144 unidades

São Benedito do Sul: Residenciais Módulos I, III e IV – 150 unidades

Vitória de Santo Antão: Residencial Ipa Vitória – Módulos I, II e III – 400 unidades

Carpina: Residencial CTI Carpina - Módulo I – 144 unidades

Recife: Residencial Engenho do Meio – 128 unidades

Pesqueira, Santa Cruz e Salgueiro: com 144, 144 e 112 unidades, respectivamente – totalizando 400 unidades em fase de execução

Essas contratações fazem parte do programa Morar Bem Pernambuco, criado para impulsionar o acesso à moradia no estado. A articulação é conduzida por um grupo de trabalho específico do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que integra diferentes secretarias e órgãos estaduais, em parceria com as prefeituras e a Caixa.

