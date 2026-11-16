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VAJERO Pernambuco lídera ranking nacional do comércio varejista ampliado em setembro, registra IBGE Estado registra aumento de 8,9%; já a média nacional é de 1,5% nos indicadores

Pernambuco foi o primeiro no ranking nacional do comércio varejista ampliado em setembro deste ano. No acumulado, calculado desde janeiro, tanto no volume de vendas quanto na receita nominal, o montante de vendas avançou 8,9% em Pernambuco, enquanto a média nacional foi de 1,5%, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O varejo ampliado reúne, além das atividades tradicionais do comércio, os segmentos de veículos, motocicletas, partes e peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo.

Na comparação com setembro do ano anterior, o desempenho pernambucano também foi superior ao nacional. O volume de vendas do comércio varejista ampliado, que reúne atividades tradicionais do comércio e os segmentos de veículos, motocicletas, partes e peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, aumentou 5,5%, enquanto o indicador brasileiro registrou variação de 0,3%.

Já no acumulado dos últimos 12 meses, o estado apresentou crescimento de 6,9% no volume comercializado, ante 1,3% na média do país.

Pernambuco, no entanto, não superou o resultado nacional na comparação entre setembro e agosto deste ano, já descontados os efeitos sazonais. Enquanto o Brasil registrou discreto avanço de 0,2%, o estado apresentou ligeira retração de 0,1%.

Os dados de receita nominal, que refletem a evolução do faturamento do setor a preços correntes, também mostram um desempenho favorável em Pernambuco. Na passagem de agosto para setembro, o estado registrou crescimento de 0,7%, ligeiramente acima dos 0,6% observados para o conjunto do país.

Na comparação com setembro de 2025, a receita nominal pernambucana avançou 11%, quase três vezes o crescimento de 4% registrado nacionalmente. O diferencial favorável a Pernambuco também se manteve nos indicadores de médio e longo prazo. No acumulado dos últimos 12 meses, o aumento no estado foi de 10,8%; já a média nacional ficou em 3,7%.

*Com informações da assessoria de imprensa

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