Pernambuco lidera ranking nacional do Crédito Fundiário com ações estratégicas

Pernambuco conquistou o 1º lugar nacional na execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), consolidando-se como referência em democratização da terra e fortalecimento da agricultura familiar. O resultado veio do trabalho do Governo do Estado junto com o Governo Federal que tem priorizado políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural pela atuação estratégica do Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco (Iterpe).

Em 2024, o estado investiu mais de R$ 100 milhões na aquisição de terras, assistência técnica e ações de manejo sustentável das áreas rurais. Já em 2025, em menos de seis meses, mais de R$ 70 milhões já foram liberados.

O programa tem sido essencial para permitir que trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra adquiram suas propriedades e possam produzir com autonomia, dignidade e apoio técnico qualificado.

O Iterpe, enquanto órgão executor e articulador, teve papel fundamental para esse avanço. Com uma equipe técnica capacitada e um planejamento eficaz, o Instituto tem atuado diretamente na construção dos projetos, na mobilização das comunidades e no acompanhamento das famílias beneficiadas, garantindo a correta aplicação dos recursos e a sustentabilidade das ações.

