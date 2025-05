Pernambuco é reconhecido pela OMSA como zona livre de febre aftosa sem vacinação

A- A+

Pernambuco foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) como zona livre de febre aftosa sem vacinação. O status sanitário foi concedido na manhã desta quinta-feira (29), durante a 92ª Assembleia da entidade, em Paris, na França — a cerimônia também certificou o Brasil como território livre da doença.

Para o Governo do Estado, o reconhecimento internacional para Pernambuco e o Brasil fortalece o agronegócio regional e o nacional.

Com o novo status, o setor de carne pode ampliar exportações, bem como abrir o comércio para países mais exigentes com relação ao consumo de produtos de origem animal.

"Receber esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo fortalecendo a produção de carne, permitindo aos produtores ampliarem seus horizontes e entrarem em mercados externos mais exigentes em relação ao consumo de produtos de origem animal”, destacou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

A certificação do Estado, que conta com 242,4 mil produtores e um rebanho bovino com cerca de 2,5 milhões de animais, foi recebida pelo secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca (SDA), Cícero Moraes.

"É resultado do esforço do governo estadual, dos profissionais da nossa Agência Agropecuária — a Adagro — e dos produtores rurais e coloca Pernambuco em um novo patamar, que fortalece a produção já existente e torna o Estado mais atrativo para quem quiser instalar seu rebanho nas nossas terras", comemorou o secretário.

O Governo de Pernambuco também destaca que desde 2023 foram nomeados 183 servidores para a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro). Entre os convocados, fiscais estaduais agropecuários e assistentes de defesa agropecuária aprovados em concurso público.

As novas zonas livres da febre aftosa sem vacinação integrarão a lista com reconhecimento internacional no Brasil, formada anteriormente por Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso.

