MODA Pernambuco Mostra Moda busca evidenciar as mentes criativas que fazem a moda no Estado O evento contará com oficinas voltadas para as marcas pernambucanas

O Pernambuco Mostra Moda é um evento realizado pelo Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções (NTCPE), que busca evidenciar e qualificar as mentes criativas que fazem a moda, a indústria têxtil e a confecção do Estado e acontecerá nos dias 16 e 17 de setembro no Cais do Sertão, no bairro do Recife. A ação trará um foco para a sustentabilidade e inovação nesse mercado, com o intuito de promover e fortalecer a produção local, por meio de uma série de atividades, palestras e oficinas ministradas por profissionais notáveis da moda brasileira.

“O nosso objetivo é incorporar o Pernambuco Mostra Moda ao calendário nacional, entre os principais eventos de moda no Brasil, estabelecendo-o como uma referência no Nordeste e em todo o País. A ideia é evidenciar a moda pernambucana e levá-la de volta à sua posição de potência na cena brasileira. Esta ação não se resume apenas a uma celebração da Moda, mas também age como um impulso para o crescimento e o desenvolvimento contínuo dessa indústria no Nordeste que emprega, direta e indiretamente, apenas em Pernambuco, cerca de 400 mil pessoas e movimenta de 5,5 a 6 bilhões de reais por ano. É uma oportunidade imperdível para todos aqueles que desejam se manter, se firmar ou entrar nesse mercado.”, afirma Wamberto Barbosa, presidente do NTCPE.

A programação foi organizada em torno de eixos temáticos com foco nos microempreendedores do setor têxtil e de confecções, comunidade acadêmica, designers, estilistas e sociedade civil. As oficinas incluem rodas de conversas, apresentações de cases de marcas pernambucanas e palestras e workshop voltados para marcas de moda. “Guiado por quatro eixos temáticos essenciais para o momento em que vivemos - Moda com Propósito, Moda e Mercado, Prática da Moda e Planejamento Estratégico - o Pernambuco Mostra Moda, vai mergulhar profundamente em cada um desses temas, explorando como a moda pode ser uma força positiva com propósitos significativos, compreendendo as dinâmicas em constante evolução do mercado, adentrando os bastidores da prática da moda e traçando estratégias sólidas para o futuro. Queremos que esse evento inspire, capacite e fortaleça o ecossistema da moda no Estado, enquanto continuamos a promover valores conscientes e criatividade em todos os aspectos desse mercado”, explica Wamberto Barbosa. Na segunda-feira (18),estarão reunidas lideranças e representantes de entidades vinculadas à cadeia de moda para debater as questões que foram apresentadas ao longo do evento. A discussão será mediada pelo consultor especialista em gestão estratégica, Victor Hugo, que é o responsável pelo desenvolvimento de Estudos de Potencial de Consumo em Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte. O resultado desse trabalho será compilado em um Planejamento Estratégico, um documento abrangente e acessível ao público. Ele estará disponível para consulta no site do NTCPE (www.ntcpe.org.br).

Programação:

SÁBADO - 16 de Setembro 2023

08h - Oficina: Criação de Moda Autoral - Facilitação: Rodrigo Cezário (MG)

14h30 - Talk: Moda Autoral do Nordeste - Daniela Falcão (BA)

16h - Cases da Moda Pernambucana: Expansão de Marca - Mediação: Daniela Falcão (BA) - Marcas presentes: Movimento, Refazenda e Rota do Mar.

18h30 - Palestra: Economia Circular na Moda - Carla Tennenbaum (SP)

19h30 - Palestra: Moda com Propósito - André Carvalhal (RJ)

DOMINGO - 17 de Setembro de 2023

08h - Oficina: Os desafios da moda diante dos princípios de uma economia criativa brasileira - Facilitação: Claudia Leitão (CE)

08h30 - Workshop*: Como blindar a sua marca para os futuros desafios de Mercado - Facilitação: Eduardo Cristian (SP). *Exclusivo para marcas de moda.

11h20 - Lançamento do Livro: Alinhavo - A história da moda Pernambucana - Estilistas - Isabella Morais (PE) e Jacque Siqueira (PE)

14h - Talk: Design Autoral e Colaborações - Joana Lira (PE)

15h30 - Cases da Moda Pernambucana: Autoralidade de Marca Mediação: Joana Lira (PE) - marcas presentes: Jailson Marcos, Maria Alice Atelier e Duas.

18h - Palestra*: Como fazer sucesso no Mercado de Moda - Eduardo Cristian (SP)

*Exclusiva para marcas de moda com CNPJ ativo

