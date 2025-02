A- A+

Parceria Pernambuco na rota do agronegócio de Goiás

O Governo de Pernambuco e o Governo de Goiás firmaram um memorando de entendimento com o objetivo de escoar a produção agroindustrial goiana através do Porto de Suape. A assinatura ocorreu durante o evento Pernambuco Export, realizado no Recife. O acordo visa integrar Suape às oportunidades do agronegócio do centro-oeste do País, ampliando seu papel nas exportações.

Entre outras ações, a parceria prevê o desenvolvimento de projetos e estudos logísticos para viabilizar o escoamento dos produtos da cadeia agroindustrial do estado de Goiás para o mercado internacional por meio de Suape.

Na avaliação do secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, a colaboração estratégica fortalecerá as relações comerciais entre os entes federativos e promoverá o desenvolvimento econômico regional, beneficiando tanto Pernambuco quanto Goiás.

"Essa parceria estratégica entre Pernambuco e Goiás fortalece o compromisso do governo Raquel Lyra com o desenvolvimento econômico e amplia as oportunidades para o agronegócio. O Porto de Suape está preparado para atender às demandas logísticas, garantindo eficiência e competitividade nas exportações", afirmou.

Cavalcanti ressaltou ainda que o Porto de Suape dispõe de uma infraestrutura moderna e eficiente para a exportação dos produtos do agronegócio goiano. "Essa iniciativa representa um avanço significativo na logística e no comércio exterior do Brasil, demonstrando como a cooperação entre diferentes regiões pode otimizar recursos e potencializar resultados no setor agroindustrial", avaliou.

Para o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, Francisco Rodrigues Vale Júnior, a parceria resulta da compreensão do governo goiano sobre a necessidade de unir os entes federativos para fortalecer o país e superar desafios.

"A gente tem percebido aqui, de forma especial em Suape, essa mesma disposição: a disposição de juntarmos esforços, valores e, acima de tudo, resultados. E é com essa disposição que assinamos esse protocolo, na intenção de que, o mais breve possível, possamos ganhar o mundo através de Suape", comemorou.

O acordo foi assinado ainda com a participação do diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Márcio Guiot, e do representante da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Marduk Duarte.

“Estamos nos aproximando cada vez mais do agronegócio e trabalhando para viabilizar parte desse escoamento por Suape. Nossas tratativas com a Fieg e com a Codego vêm se fortalecendo desde a Ficomex, quando fomos muito bem recepcionados pelo governo e pelo empresariado goiano. Com o memorando, vamos dar continuidade a esse grandioso projeto, que trará muitos benefícios para a cadeia econômica de Pernambuco”, afirmou o diretor-presidente do Porto de Suape, Marcio Guiot.

