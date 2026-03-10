A- A+

Qualificação Pernambuco oferta mais de 17 mil vagas em cursos gratuitos de tecnologia; saiba quem pode participar Interessados devem realizar a inscrição no site do SisSel até o dia 24 de março

Foram abertas nesta terça-feira (10) as inscrições para 17.070 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional em tecnologia oferecidos pela Secretaria Estadual de Educação (SEE), em parceria com o Cesar School.



As formações integram o programa Trilhatec e são voltadas para estudantes da rede estadual de ensino de Pernambuco matriculados no ensino médio regular, integral ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Segundo a gestão estadual, 14.130 vagas são para os estudantes do ensino médio e as outras 2.940 vagas são ofertadas para estudantes da EJA.

Para o ensino médio, o curso é na área de Desenvolvimento de Sistemas Web, ofertado em 157 escolas, com 90 vagas em cada, divididas igualmente entre turmas dos 1º e 2º anos.

Serão abordados conteúdos como HTML, Lógica de Programação, CSS e JavaScript.

Já a oferta para a EJA, o curso é voltado para a Visualização de Dados, oferecido em 49 escolas da rede, com 60 vagas cada.



A formação inclui abordagens sobre trabalho, vida e profissão, habilidades do profissional de Tecnologia da Informação (TI) e monitoramento de sistemas de dados.

Inscrições

Interessados devem realizar a inscrição no site do SisSel até 24 de março. Os estudantes serão classificados por ordem de inscrição, segundo a SEE.



Após a homologação do resultado, os estudantes deverão comparecer nas escolas no período entre 26 e 31 de março para efetivar a matrícula. O início das aulas está previsto para 6 de abril.



Sobre o programa Trilhatec

A SEE destaca que o programa Trilhatec busca o desenvolvimento de conhecimentos técnicos, com formações pensadas em aprimorar o currículo, e está alinhando a educação básica e demandas atuais do mundo do trabalho.

“O Trilhatec tem um papel fundamental na ampliação das oportunidades para os nossos estudantes. Em parceria com uma instituição de referência como o Cesar, ampliamos o alcance à formação em áreas estratégicas, como a tecnologia e a inovação, e garantimos que os estudantes possam desenvolver competências e ampliar suas perspectivas profissionais”, destacou o secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro.

Ao final de cada módulo, os estudantes receberão certificado.



A iniciativa integra parcerias com instituições privadas de ensino e qualificação profissional, como o Cesar School, Senai, Senac e Serviço de Tecnologia Alternativa (Serta).

Confira o cronograma

Período de inscrição: 10 a 24 de março

Divulgação das inscrições homologadas: 26 de março

Período de matrícula pela escola polo: 26 a 31 de março

Início das aulas: 6 de abril

Matrículas para vagas remanescentes: 6 a 10 de abril

