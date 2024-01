A- A+

TURISMO Pernambuco participará da Fitur 2024 em Madrid O evento será o primeiro do ano que vai reunir profissionais do turismo do mundo todo

O Estado de Pernambuco participará da Feira Internacional do Turismo (Fitur), que ocorre de 24 a 28 deste mês, em Madrid, na Espanha. O evento é uma oportunidade de mostrar os atrativos turísticos de Pernambuco, que vão do Sertão ao litoral e apresentar as experiências que os turistas podem vivenciar. Além de estabelecer novas parcerias que trarão benefícios para o turismo do Estado.

A Fitur é um evento importante e será o primeiro do ano que vai reunir profissionais do setor de turismo do mundo todo, sendo a principal feira dos mercados receptivos e emissores da América Latina.

O Governo de Pernambuco terá o seu próprio estande, onde serão apresentados os destinos pernambucanos. Além disso, serão realizadas reuniões com as companhias aéreas e com os principais operadores de turismo da Europa.

Segundo o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, eventos como esse trazem visibilidade para o Estado mostrando o que ele tem de melhor. Além de ser uma excelente oportunidade para estabelecer parcerias com os operadores e agentes de viagens.

"A Fitur é uma importante vitrine para nós, e uma grande oportunidade para não só destacar tudo de melhor que nosso Estado possui, como forma de atrair e conquistar novos mercados emissores de turistas, como também prospectar novas parcerias com os operadores e agentes de viagens, e mais oportunidades na Europa, que serão positivas para o turismo pernambucano", afirma Eduardo Loyo.

"A Fitur é extremamente importante para Pernambuco. Nós conseguimos um espaço muito privilegiado junto com a Embratur, dando destaque a Pernambuco em relação aos demais estados do Brasil. Além das articulações que estão sendo feitas, os contatos com a Europa garantiram mais um voo direto, conectando Recife ao mundo. Ao longo desta semana, nós estaremos contatando as diversas companhias aéreas na busca de fortalecer o turismo pernambucano, entrando em contato com agências fazendo e promovendo ações diretas com as operadoras de turismo mais importantes da Espanha e da Europa como um todo. Tudo isso para que a gente consiga no ano 2024 o mesmo sucesso de 2023, aumentando os números do turismo em Pernambuco, aumentando seu impacto social e econômico", salienta o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho.

Veja também

recuperação judicial O que muda para o consumidor com o pedido de recuperação judicial da Gol nos EUA?