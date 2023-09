A- A+

TURISMO Pernambuco passa a contar com novos voos diretos para Buenos Aires, na Argentina Os voos, que ligam Recife a capital argentina, começam a operar em janeiro de 2024 com uma frequência semanal

Durante a ABAV - maior feira de turismo do Brasil - que teve início na quarta-feira (27), a Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR) anuncia mais uma frequência semanal de voo internacional que liga Recife a Buenos Aires, na Argentina. Os novos voos diretos entre os dois países começam a operar a partir do dia 04 de janeiro de 2024 sendo às quintas-feiras, com embarque e desembarque no Aeroporto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza). O modelo da aeronave é o Boeing 737-800 que possui capacidade para 180 passageiros, e com essas frequências Pernambuco retoma o quantitativo de voos que o Estado tinha para a Argentina antes da pandemia da Covid-19.

Para o presidente da EMPETUR, Eduardo Loyo, esses voos são fundamentais pois a Argentina é o principal polo emissor de turistas para Pernambuco.

"No primeiro dia da ABAV, que está completando 50 anos, edição no Rio de Janeiro, a gente tem a alegria de anunciar um aumento da malha aérea de Pernambuco para a capital argentina, já que o país é o nosso principal polo emissor de turistas seguidos por São Paulo e Uruguai. Retomamos agora a quantidade de voos para Buenos Aires, que a gente possuía antes da pandemia. No entanto, o nosso foco é aumentar os destinos dentro da Argentina e a tendência é que essa parceria cresça ainda mais e a gente colha bons frutos", afirma.

O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho, reforça que essa retomada traz diversas vantagens pois amplia o quantitativo de turistas estrangeiros no Estado.

"A retomada da rota Recife-Buenos Aires pela Gol é de extrema importância. A Argentina é o nosso principal emissor de visitantes estrangeiros, por isso essa ligação é fundamental para Pernambuco. Isso significa mais turistas estrangeiros em nosso território, conhecendo nossas beleza, nossa cultura. Também ajuda a promoção dos nossos destinos na Argentina, pois facilita, por exemplo, a venda de pacotes de viagem lá na ponta", salienta.

Além da nova frequência, Pernambuco, atualmente, possui um voo direto Recife/Buenos Aires, com embarque e desembarque no Aeroporto Internacional Jorge Newbery (Aeroparque), que ocorre aos sábados.

