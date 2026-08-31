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Escala 6X1 Pernambuco poderá perder 49 mil postos de trabalho com fim da escala 6X1, diz Fecomércio Entidade divulgou estudo do impacto da mudança na economia pernambucana

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco (Fecomercio PE) estima que 49 mil pessoas poderão perder empregos no estado com a aprovação do fim da escala de trabalho 6X1, que teve a votação marcada para a próxima quarta (2) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal.

A entidade realizou uma coletiva de imprensa na tarde desta segunda (31) para detalhar um estudo que avaliou o impacto da mudança no regime de trabalho na economia pernambucana.

O levantamento avaliou dois cenários principais: o primeiro de redução das horas sem corte salarial e o segundo que considera a manutenção da jornada com pagamento de hora extra no sexto dia.

O estudo projetou também o crescimento dos custos dos empregadores, que pode chegar a mais de 10%.

O presidente da Fecomercio, Bernardo Peixoto, chamou a atenção para a situação atual de desemprego em Pernambuco, que poderá ser agravada pela aprovação do projeto.

“Se aumentar os custos, comerciantes vão ter que fechar uma loja ou todas”, estimou Peixoto.

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