Pernambuco poderá perder 49 mil postos de trabalho com fim da escala 6X1, diz Fecomércio
Entidade divulgou estudo do impacto da mudança na economia pernambucana
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco (Fecomercio PE) estima que 49 mil pessoas poderão perder empregos no estado com a aprovação do fim da escala de trabalho 6X1, que teve a votação marcada para a próxima quarta (2) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal.
A entidade realizou uma coletiva de imprensa na tarde desta segunda (31) para detalhar um estudo que avaliou o impacto da mudança no regime de trabalho na economia pernambucana.
O levantamento avaliou dois cenários principais: o primeiro de redução das horas sem corte salarial e o segundo que considera a manutenção da jornada com pagamento de hora extra no sexto dia.
O estudo projetou também o crescimento dos custos dos empregadores, que pode chegar a mais de 10%.
O presidente da Fecomercio, Bernardo Peixoto, chamou a atenção para a situação atual de desemprego em Pernambuco, que poderá ser agravada pela aprovação do projeto.
“Se aumentar os custos, comerciantes vão ter que fechar uma loja ou todas”, estimou Peixoto.