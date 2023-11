A- A+

TEMPORADA DE CRUZEIROS 2023/2024 Pernambuco preparado para receber turistas de cruzeiros Para os visitantes, serão indicados roteiros rápidos e essenciais para fazer a pé no coração do Recife e em Olinda

O Governo de Pernambuco construiu um plano conjunto de segurança e serviços, com operação de policiamento e distribuição de material informativo a fim de melhorar a experiência dos turistas internacionais durante a temporada de cruzeiros 2023/2024. A chegada do navio Aidasol, de Cabo Verde, ao Recife, nesta quinta-feira (9), marcará o início das atividades. De acordo com o Porto do Recife, a previsão é que o cruzeiro chegue às 7h30 da manhã na capital pernambucana, trazendo a bordo 1.830 passageiros.

A ação é fruto de articulação entre a Secretaria de Turismo e Lazer com a Companhia Independente de Apoio ao Turista (CiaTUR), da Polícia Militar de Pernambuco. O turista internacional receberá um material impresso e informativo direcionado ao acolhimento para quem visita Pernambuco. No folheto, constarão informações de serviços úteis de apoio ao turista, além de rotas sugeridas no centro histórico do Recife e no de Olinda. A folheteria será disponibilizada em inglês e espanhol.

“Os turistas vão conhecer o que a gente tem de melhor na cultura e na nossa gastronomia. E, para isso, o Governo do Estado e a CiaTur, estão preparando todo um roteiro. Teremos uma rota segura para os turistas que aqui desembarcaram possam conhecer nosso Estado, sendo recebidos por uma grande experiência, fazendo com que eles queiram voltar a Pernambuco no futuro”, explica o Secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho.

Para os visitantes, serão indicados roteiros rápidos e essenciais para fazer a pé no coração do Recife e em Olinda, cidade patrimônio histórico e cultural da humanidade. Estão sendo recomendadas aos turistas rotas com monumentos históricos, de cultura e fé, por exemplo. Entre os locais sugeridos para visitação estão: Museu Cais do Sertão, Museu a Céu Aberto, Praça do Marco Zero, Central de Artesanato de Pernambuco, Museu Caixa Cultural, Igreja da Madre de Deus (1709), Mercado Eufrásio Barbosa, Mosteiro de São Bento.

“No dia 9 de novembro, a Polícia Militar de Pernambuco implementará a operação Turista Seguro. Com a finalidade de proteger, apoiar e orientar o turista que chega ao nosso Estado. No total, serão 14 unidades diretamente empenhadas na operação, onde serão lançados mais de 120 policiais militares nos processos a pé, motorizado e montado. Além de policiais militares bilíngues para melhor orientar os turistas estrangeiros e também policiais militares de inteligência, que irão apoiar o policiamento ostensivo lançado na operação”, afirmou o Major Valdemio, comandante da Companhia Independente de Apoio ao Turista da Polícia Militar de Pernambuco.

