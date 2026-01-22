A- A+

inovação Governo de Pernambuco apoiará startups com núcleo de empreendedorismo que será inaugurado em maio O Nerd, em prédio histórico do Bairro do Recife, poderá fomentar mais de 400 startups por ano

O Núcleo de Empreendedorismo e Resiliência Digital (Nerd) que será inaugurado em maio no Recife poderá fomentar mais de 400 startups. O espaço, sob administração do Porto Digital, integra uma estratégia de inovação do governo de Pernambuco. A estrutura fica no Bairro do Recife e promete ajudar no processo de revitalização do centro da cidade.

O prédio, que agora possui três andares, terá à disposição um espaço de 2.500 m². O acordo de reforma do edifício foi assinado em agosto do ano passado e foram investidos R$18,5 milhões numa parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE), do governo estadual, e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro, prometeu que a estrutura será entregue em maio no prazo estipulado e que o uso começará de forma imediata. A expectativa é que seja entregue no fim do mês, com a presença da governadora Raquel Lyra e da ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos.

“É um espaço principalmente também de networking e onde a gente vai promover vários eventos, como apresentação de fundos de investimento. As empresas também poderão fazer pitch e apresentarem seus trabalhos. É um espaço de integração do setor de inovação no centro do Recife”, definiu a chefe da pasta.

Segundo o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, o Nerd pretende ser um hub de negócios. Ele explica que as 400 startups já inclusas na comunidade do Porto Digital poderão utilizar o espaço para fomentar suas iniciativas. “Vão ser centenas de empreendedores atendidos”, garante.

A secretária Mauricélia Negromonte explicou que o espaço apoiará empreendedores por meio de mentorias, cursos de curta duração e apoio técnico na formalização de empresas e outras orientações. Para ter acesso, ela afirma que os interessados poderão entrar no site do Porto Digital, em que será possível realizar agendamentos e obter outras informações.

“O empreendedor inovador tem a ideia, mas precisa formalizar a empresa, tirar CNPJ. Como é que ele faz isso? Poderá ir lá (no Nerd). São vários tipos de treinamento que vão acontecer também, muito sob demanda”, diz.

Outros pontos

Além do Recife, outros polos de inovação estão sendo executados. Em Caruaru, na Região Agreste, já está em funcionamento o Armazém da Criatividade. Estão a caminho outro em Petrolina, no Sertão, e outros dois pontos de apoio, um em Araripina (Sertão) e outro em Garanhuns (Agreste). Juntos, atenderão mais de 500 empresas, segundo a Secti-PE. As iniciativas integram o programa Inova Pernambuco que, de acordo com a secretária, está investindo R$ 1 bilhão na área.

“A gente vai ter três grandes núcleos de empreendedorismo inovador em pleno funcionamento: um no Recife, um em Caruaru, um em Petrolina. E teremos mais dois postos avançados, não com modelos tão grandes, mas com modelos menores que também vão trabalhar a questão regional”, explica a secretária.

Para entrar na comunidade de startups, é necessário um cadastro a ser feito de forma on-line no site do Porto Digital. A futura sede do Nerd fica na Rua Dona Maria César, nº 70, no Bairro do Recife.



