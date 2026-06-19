A- A+

leilão Pernambuco promove leilão de carros, motos, caminhões e sucatas com lances a partir de R$ 1.500 Leilão conta com 54 itens e será realizado no dia 30 de junho, pela internet

O governo de Pernambuco disponibiliza carros com lances a partir de R$ 1.500, além de motos e caminhões a preços mínimos de R$ 2.000 e R$ 3.100, respectivamente, no 6º leilão de bens móveis da Secretaria de Administração do Estado (SAD).



O leilão conta com 54 itens, incluindo sucatas de materiais diversos, e será realizado no dia 30 de junho, pela internet. A expectativa é arrecadar R$ 106,7 mil.



Segundo a SAD, os itens poderão ser conferidos nos endereços indicados no edital, disponível no site, nos dias 26 e 29 de junho.



Pessoas físicas e jurídicas poderão ofertar lances para veículos recuperáveis.

Já a disputa por sucatas aproveitáveis e com motor inservível é restrita aos Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata (CDV), registrados ou credenciados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).



Unidades da federação que tenham como atividade a desmontagem de veículos automotores terrestres destinados à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos também poderão participar dos lances para sucatas, de acordo com os critérios do edital.





Os interessados devem realizar cadastro no site do leiloeiro, informando e-mail para comunicação e envio de documentos.

Veja também