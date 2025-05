Pernambuco recebe R$ 211,1 milhões em investimentos que vão gerar 476 empregos

A- A+

Pernambuco se prepara para receber investimentos na ordem de R$211,1 milhões com a implantação ou ampliação de 46 empreendimentos do setor industrial, responsáveis pela geração de 476 novos empregos no estado. Destes, 139 são previstos para a Região Metropolitana e 337 para o interior. O anúncio foi realizado na manhã desta quarta-feira (28) na 131º reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), na Agência de Desenvolvimento Econômico (Adepe).

Os dados representam projetos aprovados para a concessão de incentivos fiscais por meio de dois programas: Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe) e pelo Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco (Proind). Além da Adepe, a iniciativa inclui as Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Econômico (SDEC), Fazenda (Sefaz) e Meio Ambiente e Sustentabilidade e Fernando de Noronha (Semas).

O diretor-presidente da Adepe, André Teixeira, demonstrou otimismo com os resultados alcançados até agora, destacando que ainda estão previstas mais três reuniões do Condic ao longo deste ano, mas que já foi atingida metade da meta estabelecida, sinalizando o bom desempenho das operações.

“O que nos deixa ainda mais animados é que já estamos superando, ou pelo menos acompanhando, a meta do ano passado. Já alcançamos R$ 550 milhões em investimentos, e ainda nem chegamos a metade do ano. Com mais três reuniões previstas, temos totais condições de ultrapassar R$ 1 bilhão em investimentos atraídos diretamente pelos programas Prodepe e Proind”, afirmou.

Projetos

Ao todo, foram aprovados 24 projetos industriais, 10 projetos de importação e 12 de centrais de distribuição. Entre os destaques do Prodepe está a Cia de Papéis, localizada em Igarassu, que atuará na fabricação de guardanapos, toalhas de papel e papel higiênico. O empreendimento prevê um investimento de R$ 5 milhões e a geração de 52 empregos.

Já pelo Proind, o destaque é a indústria de polpas Paraíso das Frutas, na zona rural de São Vicente Ferrer. Com investimentos estimados em R$ 125 milhões e a criação de 100 novos postos de trabalho, este é o maior investimento aprovado na reunião desta quarta-feira.

Recife, São Lourenço da Mata, Pesqueira, Caruaru, Petrolina, Ipojuca, Bezerros e Canhotinho são alguns dos municípios com empreendimentos aprovados para receber o aporte dos programas de incentivo fiscal Prodepe e Proind. Os investimentos abrangem diferentes setores econômicos, incluindo a produção de móveis, telhas, chás, produtos de aço, castanhas, entre outros.

Distribuição e importação

Além dos projetos industriais, dez propostas na área de importação receberam parecer favorável nesta rodada do Condic. As operações aprovadas preveem um volume anual de importações de R$ 307,2 milhões, com estimativa de recolhimento de R$ 25,3 milhões em ICMS para o Estado.

Também foram aprovadas doze Centrais de Distribuição, cujas atividades devem movimentar R$ 241,6 milhões em compras e transferências anuais. A previsão de arrecadação de ICMS com essas operações é de R$ 60 milhões por ano.

