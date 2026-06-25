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copa do mundo Pernambuco reduz expediente das repartições estaduais para jogo do Brasil na segunda-feira (29) Servidores estaduais encerrarão às atividades ao meio-dia, duas horas antes da partida

Pernambuco vai reduzir o expediente das repartições públicas estaduais e entidades da administração direta e indireta na segunda-feira (29), devido ao jogo do Brasil pela segunda fase de confrontos da Copa do Mundo 2026.



A Seleção Brasileira entra em campo às 14h contra o segundo colocado do Grupo F, adversário ainda não definido.



Com a determinação, os servidores estaduais encerrarão às atividades ao meio-dia, duas horas antes da partida.

A informação foi divulgada pela governadora do estado, Raquel Lyra, nas redes sociais, e pela gestão estadual em nota divulgada nesta quinta-feira (25).



De acordo com o governo de Pernambuco, as exceções são para os serviços considerados indispensáveis.



O Brasil se classificou em primeiro lugar no Grupo C após partida contra a Escócia, na noite dessa quarta-feira (24). A seleção canarinha marcou 3x0, com dois gols de Vinícius Júnior e um de Matheus Cunha.

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