A- A+

Turismo Pernambuco reforça presença no Brazil Travel Market com foco em novos destinos Estado aposta na divulgação do Litoral Norte e no fortalecimento de parcerias durante o maior evento B2B de turismo do Norte e Nordeste

Pernambuco marcou presença, por mais um ano, no Brazil Travel Market (BTM), maior evento B2B de turismo do Norte e Nordeste, realizado em Fortaleza, no Ceará. Organizado pela BBC Eventos, o BTM reúne expositores de todo o país, operadores internacionais, rodadas de negócios e capacitações voltadas à inovação e à geração de oportunidades no setor.

Segundo o executivo de mercado da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Marcelo Pessoa, o estado participa do BTM desde as primeiras edições e considera o evento estratégico para a promoção regional.

“Desde o início da feira Pernambuco já participa, porque é um mercado interessante para a gente ter o pé no regional. Além das operadoras e agências locais, há também as nacionais, o que nos dá uma grande vitrine”, destacou o representante da Empetur.

Interiorização

Neste ano, o estande pernambucano trouxe novidades que reforçam a interiorização do turismo e a valorização de destinos emergentes. Marcelo explicou que o foco foi dar visibilidade aos chamados destinos indutores e a municípios que buscam se consolidar como produtos turísticos.

“A gente trouxe dessa vez o Litoral Norte, com Goiana, Igarassu e Itamaracá. Araçoiaba também veio para conhecer como funciona um produto turístico em contato com agências e operadores. Jaboatão está aqui também, com material promocional”, informou.

O executivo destacou ainda que o encontro serve de estímulo para municípios que estão começando a se estruturar para o turismo, permitindo o contato direto com agências e receptivos que já atuam no segmento.

“Tem gestor que chega e diz: ‘Marcelo, tenho isso e isso de potencial’. Então trabalhamos a parte de produto turístico, estruturamos e vemos em quais rotas ele pode se encaixar. A ideia é apresentá-los ao mercado, porque, na verdade, eles são o produto. A gente está aqui a serviço do povo, para ajudá-los”, afirmou.

Veja também