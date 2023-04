A- A+

Indústria Pernambuco registra a maior alta do País na produção industrial de fevereiro, diz IBGE Resultado é o melhor entre as 15 localidades que contam com o indicador

A produção industrial em Pernambuco teve a maior alta no Brasil durante o mês de fevereiro na comparação com janeiro deste ano.



Segundo a Pesquisa Industrial Mensal Regional, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a alta é de 8,8%. O resultado é o melhor entre as 15 localidades que contam com o indicador.



No panorama nacional, o IBGE informou que a produção industrial teve queda de 0,2% no país, próxima à estabilidade.



Além de Pernambuco, também são avaliados os resultados da região Nordeste e também dos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina, Espírito Santo, Amazonas, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

Na comparação com fevereiro de 2022, houve queda de 4,8% em volume de produção na indústria pernambucana. O mesmo ocorreu com a variação acumulada em janeiro e fevereiro, com recuo de 3,7% no Estado. A retração foi superior à de 1,1% registrada no Brasil.



O IBGE informou que, no acumulado dos últimos 12 meses - de março de 2022 a fevereiro de 2023 -, o desempenho negativo se repetiu, já que o desempenho de Pernambuco caiu 2%, contra uma queda de 0,2% no país.



Em fevereiro de 2023, quatro das 12 atividades industriais pesquisadas tiveram resultados positivos em Pernambuco em comparação ao mesmo mês de 2022.



Foram eles: fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores (156,5%); fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (26,4%); fabricação de bebidas (18,4%) e metalurgia (6,8%).



De acordo com o IBGE, a fabricação de produtos minerais não-metálicos (-54,4%) teve o pior desempenho entre as atividades industriais em fevereiro.

