Empregos Pernambuco registra abertura de mais de 40 mil pequenos negócios no primeiro trimestre do ano Número representa crescimento de 42,3% na comparação com o mesmo período de 2024

Pernambuco abriu 40.566 pequenos negócios entre janeiro e março deste ano – um crescimento de 42,3% em relação ao mesmo período de 2024. O desempenho é superior à média nacional (33,4%) e posiciona o estado como o terceiro com maior número absoluto de aberturas de empreendimentos de pequeno porte no Nordeste, atrás apenas da Bahia (63.173) e do Ceará (42.441). Em todo o país, no ano, já são mais de 1,4 milhão de novos pequenos negócios.

Os dados, divulgados pelo Sebrae Nacional, mostram que, apenas em março, foram abertos 403.884 empreendimentos de pequeno porte no Brasil, o que representa 96,8% do total de empresas registradas no mês (417.046). O Nordeste respondeu por 15,3% desse total, com 61.882 novos negócios. No acumulado do trimestre, seis estados nordestinos figuram entre os dez com maior crescimento proporcional na abertura de empresas.

Para o superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra, os números mostram a ampliação do empreendedorismo por oportunidade. “O aumento de pequenos negócios e a redução do desemprego no estado são um sinal de que mais pessoas estão realmente optando por empreender, como renda principal ou complementar”, afirma.

Brasil

Das 1.445.637 empresas abertas no país no primeiro trimestre, 1.407.010 (97,3%) são de pequeno porte. Desse total, 77,7% são microempreendedores individuais (MEIs), 18,4% microempresas (MEs) e 3,9% empresas de pequeno porte (EPPs). Os dados revelam, ainda, que os setores com maior concentração de aberturas em março foram Serviços (63,7%), Comércio (20,8%) e Indústria da Transformação (7,6%).

Entre os MEIs, a atividade mais registrada foi a de transporte rodoviário de cargas (6,6%). Já entre as micro e pequenas empresas, o destaque foi para as atividades da saúde (exceto médicos e odontólogos), com 6,0% das aberturas.

