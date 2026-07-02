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novo caged Pernambuco registra cinco meses consecutivos de saldo positivo na geração de empregos No acumulado de janeiro a maio, estado soma 14.724 novos empregos formais

Pernambuco manteve a trajetória de crescimento do mercado de trabalho formal e registrou saldo positivo de 5.894 empregos com carteira assinada em maio de 2026, consolidando o quinto mês consecutivo de geração de vagas no estado. O desempenho representa uma aceleração em relação a abril, quando foram criados 3.474 empregos, e coloca Pernambuco entre os estados que mais geraram oportunidades formais no País.

Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), sistematizados pelo Observatório do Trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE).

No acumulado de janeiro a maio, Pernambuco soma 14.724 novos empregos formais, ocupando a 3ª posição entre os estados do Nordeste e respondendo por 17,8% de todo o saldo de empregos gerados na região. Em maio, o estado alcançou a 6ª colocação nacional e a 2ª posição no Nordeste em geração de empregos. Já o estoque de empregos formais chegou a 2.097.987 vínculos ativos.

O secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Diogo Alexandre Gomes Neto, destaca que os resultados refletem o conjunto de ações desenvolvidas pelo Governo de Pernambuco para ampliar as oportunidades de trabalho.

"Os números do Novo Caged confirmam que Pernambuco vive um momento consistente de geração de empregos e fortalecimento da economia. Alcançar quase 198 mil vagas formais desde 2023 e manter uma sequência de cinco meses consecutivos de saldo positivo demonstra que as políticas de atração de investimentos, qualificação profissional e intermediação de mão de obra estão ampliando as oportunidades para os pernambucanos", diz.

Interior

O levantamento elaborado pelo Observatório do Trabalho mostra que o interior do estado foi responsável por 3.602 vagas, equivalente a 61% de todo o saldo positivo registrado em maio, superando a Região Metropolitana do Recife, que respondeu por 2.292 empregos.

Entre os municípios, destacaram-se Recife (1.214 vagas), Petrolina (823) e Jaboatão dos Guararapes (515). Também chamaram atenção os resultados de Sirinhaém (344) e Camutanga (236), reforçando o dinamismo econômico da Zona da Mata.

Serviços administrativos

As Atividades Administrativas e Serviços Complementares foram o principal motor da geração de empregos no mês, com 1.805 vagas, respondendo por aproximadamente 30% de todo o saldo positivo registrado em Pernambuco.

Também apresentaram desempenho expressivo as Indústrias de Transformação (1.428 vagas), a Construção (806), a Saúde Humana e Serviços Sociais (717) e o setor de Transporte e Armazenagem (313). Entre as ocupações com maior número de admissões estão os trabalhadores da cultura da cana-de-açúcar, faxineiros e serventes de obras.

Empregabilidade feminina

O estudo também aponta o fortalecimento da participação feminina no mercado de trabalho. Em maio, as mulheres responderam por 3.192 empregos formais, superando o saldo registrado entre os homens, que foi de 2.702 vagas.

Para a secretária executiva de Trabalho e Qualificação, Tatiana Ferraz, os números refletem o fortalecimento das políticas públicas voltadas à inclusão produtiva.

"Os dados mostram o protagonismo das mulheres na geração de empregos em Pernambuco. Na Secretaria Executiva de Trabalho e Qualificação, seguimos fortalecendo políticas públicas que ampliam esse acesso ao mercado de trabalho. A Casa da Trabalhadora é um exemplo desse compromisso, oferecendo acolhimento, qualificação profissional e intermediação de mão de obra para promover mais autonomia, inclusão produtiva e oportunidades para as mulheres", afirma.

O levantamento do Observatório do Trabalho também mostra que o perfil predominante das admissões em maio foi de trabalhadores com ensino médio completo, ocupando vagas com remuneração entre um e um salário mínimo e meio.

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