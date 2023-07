A- A+

Negócios Pernambuco registra crescimento de 64% no consumo de café em cápsulas Estado tem se tornado crucial para o crescimento do mercado

O gosto do pernambucano pelo cafezinho no final da refeição, ou em outros momentos, tem se traduzido pelo crescimento do chamado café em cápsulas. Tanto assim que a linha professional da Nespresso 64% no Estado em 2022 na comparação com o ano anterior.

Em 2023, a empresa espera aumentar 22% nas vendas para estabelecimentos comerciais como bares e restaurantes, sendo Pernambuco representando um dos estados chave para a expansão e o otimismo da marca em 2023.

Segundo Adriana Vieira, diretora Comercial de Nespresso Professional Brasil, o ramo de hotéis, cafeterias e restaurantes tem contribuído bastante para a evolução de Nespresso Professional no Nordeste, tendo em vista que essa região, pós-período pandêmico, está reaquecida devido ao retorno e ao alto fluxo do turismo nacional e internacional.

“Sempre oferecemos uma proposta personalizada para os estabelecimentos e empreendimentos, não somente nas condições comerciais flexíveis, mas em toda a execução e serviços”, explica ela.

Para garantir esse crescimento, umas das ideias da empresa é encontrar, junto com o empreendedor, receitas únicas para chamar a atenção dos clientes. A diretora ressalta que “a marca atua como uma consultoria de negócios junto ao cliente, um diferencial 100% da linha em comparação ao mercado.

Desde a elaboração de drinks e cardápios personalizados, treinamentos, criação de espaços de cafés diferenciados.”

No ano passado, Nespresso Professional cresceu nacionalmente 79% em relação a 2021, o que sustenta o objetivo da marca em dobrar a sua participação até 2025.

“Além disso, a marca quer, cada vez mais, atuar de maneira próxima e integrada com Pernambuco, considerando as particularidades das empresas e dos estabelecimentos locais”, conclui Adriana.

