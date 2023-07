Pernambuco registra crescimento do turismo, aponta IBGE

A- A+

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de julho, revelando que o setor turístico desempenhou um papel importante no impulso da economia de Pernambuco de janeiro a maio deste ano.

Segundo o levantamento, o setor de turismo do Estado registrou um crescimento de 0,8% no volume de serviços e um aumento de 16,4% na receita nominal de janeiro a maio de 2023, em comparação ao período homólogo. A receita nominal é calculada a partir da diferença entre as receitas totais e as despesas totais do setor de serviços.

De abril para maio, Pernambuco apresentou um crescimento de 5,2% no volume de serviços, registrando o segundo maior crescimento do Brasil, atrás apenas do Espírito Santo. Quanto à receita nominal, o Estado registrou um aumento de 0,1%, ocupando a 6ª posição entre os estados pesquisados.

Esses resultados representam um avanço significativo para o setor, que está se recuperando dos impactos da pandemia de Covid-19. "A retomada das atividades aéreas e a realização de grandes eventos, como o Carnaval e a Semana Santa, atraem um grande número de visitantes e, consequentemente, impulsionam toda a cadeia produtiva em nosso estado. O governo Raquel Lyra tem trabalhado diariamente para promover nossos destinos. Estamos focados na promoção do turismo de aventura, do turismo religioso e de outros segmentos que devem impulsionar esses números", destacou o secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho.

O turismo representa 3,9% do Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco, conforme a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem). Se comparado ao mesmo período de 2019, antes da pandemia, o estado registrou um aumento de 28,4% na receita nominal. Em 2022, a cadeia produtiva do turismo gerou R$ 147 bilhões em receita no Brasil, além de ter criado mais de 200 mil empregos ligados ao setor.

"Estamos confiantes de que o turismo continuará crescendo em Pernambuco nos próximos anos. Somos um destino turístico de sucesso porque temos tudo: belas praias, destinos naturais exuberantes, uma cultura rica e um povo hospitaleiro", enfatizou o secretário Daniel Coelho.

