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HABITAÇÃO

Minha Casa, Minha Vida entrega 49,8 mil moradias em Pernambuco em três anos

Estado mantém média de 16 mil chaves entregues por ano; novas faixas de renda ampliam acesso ao programa

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Estado mantém média de 16 mil chaves entregues por anoEstado mantém média de 16 mil chaves entregues por ano - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Pernambuco alcançou a marca de 49,8 mil famílias beneficiadas com a casa própria pelo programa Minha Casa, Minha Vida entre janeiro de 2023 e o início de 2026.

Segundo o Ministério das Cidades, o estado mantém uma média de 16 mil entregas anuais, sendo 1,5 mil unidades já entregues apenas nos primeiros meses deste ano.

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O avanço nas entregas vem acompanhado de novas regras que ampliam o perfil de quem pode participar. Atualmente, o programa prioriza famílias com renda de até R$ 2.850 (Faixa 1), que podem contar com subsídios de até 95% do valor do imóvel.

Além das faixas tradicionais, o programa passou a incluir a "Faixa Classe Média" em 2025, permitindo o financiamento para famílias com rendimentos de até R$ 12 mil.

Em Pernambuco, o investimento acumulado em novas contratações já soma R$ 12 bilhões, com a meta de contratar 3 milhões de novas unidades em todo o país até o fim de 2026.

A política habitacional busca reduzir o déficit de moradia no estado, focando na dignidade das famílias e no acesso a residências em áreas com infraestrutura urbana e sustentabilidade.

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