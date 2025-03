A- A+

Caged Pernambuco registra melhor saldo de empregos para fevereiro em dez anos Novo Caged aponta criação de 7,5 mil postos formais no estado, o segundo melhor desempenho do Nordeste

Pernambuco registrou, em fevereiro de 2025, o melhor desempenho na geração de empregos formais para o mês nos últimos dez anos. De acordo com o Novo Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta quarta-feira (27), o saldo no estado foi de 7,5 mil novas vagas com carteira assinada. O número representa um crescimento de 161% em relação a fevereiro de 2024, quando foram criados 2,1 mil postos. Desde o início da atual gestão estadual, o saldo acumulado é de 114.729 empregos formais.

"Os dados apresentados pelo Novo Caged mostram que Pernambuco está no caminho certo do desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. Os 7,5 mil novos postos de trabalho com carteira assinada gerados em fevereiro superam em mais de três vezes o saldo de fevereiro do ano passado. Quando o trabalho é bem feito os resultados aparecem", afirmou a governadora em exercício Priscila Krause.

O secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Manuca, também destacou o desempenho do estado.

“Esse é mais um resultado entre tantos que evidenciam o crescimento da empregabilidade em Pernambuco, de forma consistente. Vamos dar continuidade às ações da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe) para seguir impulsionando a entrada de pernambucanas e pernambucanos no mercado de trabalho”, declarou.

Entre os novos empregos gerados, 56% (4.269) foram ocupados por mulheres, enquanto 44% (3.319) ficaram com homens.

Setores

O crescimento na geração de empregos em fevereiro foi impulsionado principalmente pelos setores de Serviços (6.070), Construção (1.276) e Comércio (711). No segmento de Serviços, a administração pública, especialmente na área da educação, registrou 2.180 novas contratações. No setor privado, a categoria "Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas" foi responsável por 2.269 novas vagas.

Novo Caged

O Novo Caged é o sistema de estatísticas do emprego formal que reúne informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) e do sistema Empregador Web. O saldo de empregos formais é calculado com base na diferença entre admissões e desligamentos registrados em determinado período.

