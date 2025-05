A- A+

Serviços Pernambuco registra queda de 2,7% no volume de serviços em março, aponta IBGE No cenário nacional, o setor de serviços cresceu 0,3% em março, após alta de 0,9% em fevereiro

Pernambuco registrou uma baixa no desempenho do setor de serviços no Brasil em março de 2025. Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quarta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços no estado recuou 2,7% em relação a fevereiro, quando havia registrado alta de 1,6%.

Na comparação com março de 2024, o volume de serviços em Pernambuco caiu 4,7%, revertendo o crescimento de 3,5% observado em fevereiro. Apesar da retração no mês, o estado acumula um crescimento de 8% na receita nominal nos últimos 12 meses, o que demonstra alguma resiliência do setor no longo prazo.

A receita nominal das vendas de serviços no estado também registrou recuo em março (-0,8%), contrastando com o desempenho nacional, que cresceu 1%. Ainda assim, na comparação anual, Pernambuco teve leve avanço de 0,3%.

No cenário nacional, o setor de serviços cresceu 0,3% em março, após alta de 0,9% em fevereiro, acumulando ganho de 1,2% no bimestre. No comparativo com o mesmo mês do ano anterior, o volume nacional caiu 4,7%, mas mantém alta de 3,6% no acumulado dos últimos 12 meses.

Já no recorte regional, 22 das 27 unidades da federação apresentaram crescimento na comparação com março de 2024. Os destaques positivos foram São Paulo (2,0%), Distrito Federal (14,3%), Santa Catarina (5,4%), Mato Grosso (8,6%) e Goiás (7,7%). Na ponta oposta, as maiores quedas foram observadas no Rio Grande do Sul (-9,6%), Pernambuco (-4,7%) e Minas Gerais (-0,9%).

Veja também