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MERCADO DE TRABALHO Pernambuco registra queda no desemprego, com destaque para redução da taxa no interior do estado Queda na taxa de desocupação foi registrada no terceiro trimestre de 2026, com avanço também entre jovens de 18 a 24 anos

Pernambuco registrou uma redução na taxa de desocupação de 10,05% para 8,64% no terceiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa a quarta maior redução do desemprego entre as unidades da Federação e a terceira maior do Nordeste. Um dos destaques do levantamento está no interior do Estado, onde a taxa de desocupação recuou de 10,42% para 8,54% em um ano.

“O governo de Pernambuco trabalha para levar o desenvolvimento a todas as regiões do Estado, atraindo novos investimentos e garantindo emprego e renda a toda a população. A taxa de desocupação recuando no interior e se aproximando dos números da capital é um fruto desse nosso trabalho, que seguirá avançando. Vamos seguir trabalhando para atrair novos negócios e ampliar as possibilidades de geração de renda, tanto no interior quanto na Região Metropolitana”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

A desocupação no interior chegou a um patamar próximo ao registrado no Recife (8,67%) e na Região Metropolitana (8,82%), mostrando uma evolução do mercado de trabalho também fora da capital. O número de pessoas desocupadas em Pernambuco também diminuiu: passou de 417 mil para 351 mil, uma redução de 15,8% em relação ao terceiro trimestre de 2025.

“Os resultados mostram avanços importantes no mercado de trabalho de Pernambuco, especialmente quando observamos a redução do desemprego na comparação com o mesmo período do ano passado. Nosso desafio é dar continuidade a esse movimento, ampliando as oportunidades de trabalho e fortalecendo o desenvolvimento econômico em todas as regiões do estado”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar Souto.

Outro avanço aparece entre os jovens de 18 a 24 anos. Nesse grupo, a taxa de desocupação caiu de 22,61% para 18,15%, representando uma redução de quase 20% no indicador em um ano. A taxa de subutilização da força de trabalho também apresentou recuo, passando de 24,32% para 21,22%.

“Os números mostram que Pernambuco está vivendo um momento importante para o mercado de trabalho e o dinamismo da economia está se refletindo em diferentes regiões do Estado. Seguimos trabalhando para transformar esse movimento em novas possibilidades para a população. Queremos um Pernambuco onde o CEP não seja um limite para quem deseja trabalhar, crescer e construir seu futuro”, destacou o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Diogo Alexandre.

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