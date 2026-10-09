A- A+

CONSTRUÇÃO Pernambuco registra segundo menor custo médio da construção do Brasil em setembro, aponta Sinapi O valor do metro quadrado, no entanto, registrou um acréscimo comparado a agosto

O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), levantamento mensal produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) em parceria com a Caixa, divulgou que o custo médio da construção do mês de setembro em Pernambuco é o segundo menor do Brasil.

O valor do metro quadrado, ainda assim, registrou um acréscimo de R$ 6,92, chegando a R$ 1.796,82 por metro quadrado em setembro, ante R$ 1.789,90 em agosto.

O número-índice do custo médio passou de 956,62 para 960,35, uma diferença de 3,73 pontos. A variação mensal dos custos, por sua vez, foi de 0,39% em setembro, ficando 0,11 ponto percentual acima dos 0,28% registrados no mês anterior.

No acumulado de janeiro a setembro, a variação do custo médio da construção em Pernambuco alcançou 6,88%, resultado 0,42 p.p. superior aos 6,46% acumulados até

agosto. Já no período de 12 meses encerrado em setembro, a alta chegou a 7,45%, frente aos 7,06% observados até agosto, o que corresponde a um avanço de 0,39 pontos percentuais.

Na comparação com o Nordeste em setembro, Pernambuco apresentou custo médio por metro quadrado R$ 80,44 menor que o regional. O número-índice pernambucano também ficou 54,15 pontos abaixo do registrado para o Nordeste.

Em relação às taxas de variação, porém, Pernambuco teve alta mensal 0,07 pontos percentuais maior que a nordestina e uma variação acumulada no ano com 0,01 pontos superior. No acumulado em 12 meses, o comportamento se inverteu: a taxa de Pernambuco alcançou 0,17 pontos.



Pesquisa

O Sinapi, produzido pelo IBGE em parceria com a Caixa, acompanha mensalmente custos e índices da construção civil, incluindo preços de materiais e mão de obra.



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também