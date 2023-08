A- A+

BOLSA FAMÍLIA Pernambuco representa o segundo estado do Nordeste em beneficiários do Bolsa Família Recife é a primeira cidade do Estado em valor transferido e número de beneficiários

Pernambuco possui o segundo maior número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família na Região Nordeste, e Recife é uma das dez cidades do País que recebem os maiores repasses do programa. Além disso, a capital é a primeira no Estado em valor transferido e número de beneficiários: R$ 101 milhões para 149,1 mil famílias. Os 184 municípios são contemplados pelo Governo Federal. O cronograma de pagamento teve início nesta sexta-feira (18/08) e segue até o dia 31 deste mês, baseado no final do Número de Identificação Social (NIS).

As outras quatro cidades pernambucanas com mais famílias beneficiadas são: Jaboatão dos Guararapes (104.495), Olinda (63.008), Petrolina (49.070) e Caruaru (47.673). Os cinco municípios com maior desembolso médio, além da capital, são: Sirinhaém (R$ 738,37), Joaquim Nabuco (R$ 716,75), Toritama (R$ 711,58) Terezinha (R$ 710,47) e Ipubi (R$ 709,45).

Em agosto, o Benefício Primeira Infância, que prevê o adicional de R$ 150 a crianças de zero a seis anos, chega a 596 mil famílias pernambucanas. Por outro lado, o Benefício Variável Familiar – que paga um adicional de R$ 50 para gestantes, e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, alcança 1 milhão de pessoas. Localmente, 441 famílias são beneficiadas com o Auxílio Gás, a partir de um investimento de R$ 47,6 milhões.

Nacional

Em agosto, o Bolsa Família teve um aumento de 1,15% nacional no número de beneficiários em comparação com mês de julho. Os repasses alcançam 21,14 milhões de famílias. No total, R$ 724 milhões serão transferidos pelo Governo federal, um aumento de 1,55% comparado a julho. Em média, o valor do benefício é de R$ 686,04.

No quesito chefe de família, as mulheres aparecem, de longe, na primeira colocação entre os atendidos pelo programa, somando um total de 17,34 milhões, equivalente a 82% . Em relação à composição familiar, a prevalência é de famílias monoparentais femininas com filhos, totalizando 10,3 milhões, ou 48,73%.

