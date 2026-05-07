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Turismo Pernambuco saiu de três para 12 rotas internacionais em três anos, destaca Priscila Krause Nova ligação entre Recife e Cabo Verde amplia conexões internacionais do Estado e reforça estratégia de expansão da malha aérea.

Pernambuco passou de três rotas internacionais, com nove frequências semanais, para 12 conexões e 46 voos por semana em pouco mais de três anos. O crescimento foi destacado pela vice-governadora Priscila Krause (PSD) durante a recepção aos passageiros do voo inaugural entre Recife e a cidade da Praia, capital de Cabo Verde, realizada na noite desta quarta-feira no Aeroporto Internacional do Recife.

A nova operação é realizada pela Cabo Verde Airlines e marca o nono voo internacional inaugurado em Pernambuco desde 2023.

Segundo Priscila Krause, a expansão consolida o Estado em posição de destaque no Nordeste e fortalece sua presença no cenário internacional.

“Este é o nono voo inaugurado de 2023 para cá, colocando Pernambuco em destaque no Nordeste e no cenário internacional”, afirmou.

A vice-governadora ressaltou ainda que o avanço é resultado do planejamento estratégico e do trabalho desenvolvido pela Empresa de Turismo de Pernambuco na ampliação da malha aérea.

Com a nova ligação para Praia, Pernambuco passa a contar com voos diretos para destinos como Orlando, Santiago, Córdoba, Buenos Aires, Montevidéu, Lisboa, Porto, Madri e agora Praia. As rotas para Buenos Aires e Madri são operadas por duas companhias aéreas diferentes.

Em 2023, o Estado possuía conexões internacionais apenas com Buenos Aires, Montevidéu e Lisboa.

Durante o evento, Priscila também destacou os investimentos em segurança pública e infraestrutura realizados pelo governo estadual para fortalecer o turismo.

Segundo ela, Pernambuco ganhou mais de 6.900 novos agentes de segurança aprovados em concursos públicos, ampliando a presença policial nas ruas e contribuindo para um ambiente mais seguro para moradores e visitantes.

Na área de infraestrutura, a vice-governadora afirmou que mais de 1.500 quilômetros de estradas já foram recuperados pela gestão estadual, priorizando corredores estratégicos para o turismo e o escoamento da produção.

“A governadora Raquel Lyra sempre entendeu o turismo como uma estratégia de superar desigualdades e democratizar oportunidades”, afirmou.

As negociações para implantação da rota começaram em 2023, em articulação entre o Governo de Pernambuco, a Cabo Verde Airlines e a Embratur.

Para o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, a retomada do voo representa um passo importante para a política de internacionalização do Estado.

“Essa conexão com Cabo Verde tem um significado especial porque nos aproxima da África e também da Europa”, destacou.

A operação terá frequência semanal, sempre às quartas-feiras, com duração aproximada de quatro horas entre Recife e Praia. A partir de Cabo Verde, os passageiros também terão conexão facilitada para Lisboa, em voos de cerca de oito horas.

O governo estadual já prevê ampliar a operação em 2026 com uma nova rota para a Ilha do Sal, também em Cabo Verde.

Além da conectividade aérea, a retomada do voo abre espaço para o fortalecimento de parcerias comerciais e turísticas entre os dois destinos.

Entre os dias 6 e 13 de maio, Pernambuco recebe cerca de 20 representantes dos setores de turismo e negócios de Cabo Verde. A programação inclui visitas ao Polo de Confecções do Agreste, passando por Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe.

Os visitantes também conhecerão destinos turísticos como Gravatá, Recife, Olinda e Porto de Galinhas, em uma ação voltada à promoção cultural e turística do Estado.

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