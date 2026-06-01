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Economia Pernambuco se consolida como mercadopara aluguel de imóveis por temporada Impulsionado pelo turismo e pelas plataformas digitais, setor atrai investidores e amplia a oferta de hospedagem no litoral pernambucano.

Pernambuco vem se consolidando como um dos principais destinos turísticos do Nordeste. Segundo dados do Banco do Nordeste (BNB), o estado concentra 24% dos desembarques domésticos e 27% dos internacionais na Região Nordeste. O crescimento do fluxo turístico tem atraído investidores nacionais e estrangeiros para um mercado em expansão: o de imóveis para aluguel por temporada.

A demanda atinge seu pico em datas como o ciclo junino, que se aproxima, e o Carnaval, além de feriados prolongados. O modelo de hospedagem, impulsionado por plataformas digitais e pela busca por experiências mais personalizadas.

Dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo apontam que 20% dos visitantes estrangeiros optam por imóveis de temporada nas viagens ao Brasil. Destinos como Muro Alto e Porto de Galinhas, no Litoral Sul, passaram a concentrar novos empreendimentos voltados a hospedagem de curta duração, acompanhando o aumento da demanda.

Flats

O administrador Hugo Pascoal acompanha de perto a rotina de aluguel por temporada dos dois flats da família em Muro Alto, administrados em conjunto com os pais e passaram a representar uma fonte de renda após a aposentadoria deles. Segundo Hugo, a decisão de investir nos flats surgiu a da necessidade de complementar o orçamento familiar.

“Quando os dois se aposentaram, a renda da família diminuiu. O aluguel de imóvel foi um grande achado para eles. São imóveis que eles também utilizam e, nos dias em que não vão, conseguimos alugar e aumentar a renda”, explicou.

Pascoal: investimento em dois flats, em Muro Alto, para complementar a aposentadoria dos pais/Foto: Arthur Portella

Hugo destaca que a procura por hospedagens na região cresceu de forma significativa, impulsionada principalmente pela valorização turística de Muro Alto e pelo avanço de novos empreendimentos.

“Houve aumento da procura nos últimos anos. Foram construídos condomínios, e o mercado ficou aquecido. A procura aumentou porque a área está cada vez mais atrativa. Além disso, surgiram resorts mais acessíveis, o que abriu espaço para outras classes sociais conseguirem frequentar aquela área”, relatou.

O avanço do turismo na região também modificou o perfil das hospedagens mais procuradas. Além da localização próxima ao mar, turistas passaram a buscar imóveis equipados, com maior privacidade e estrutura semelhante à de uma residência, que ajudaram a impulsionar o crescimento dos flats no litoral sul do estado.

“A reforma do imóvel foi feita pensando nesse mercado. O flat tem Alexa, cafeteira, televisão e outros equipamentos para oferecer uma experiência melhor”, disse Hugo.

Avanço

Para o consultor imobiliário Flávio Domingues, Pernambuco já possuía um potencial turístico consolidado, mas o setor passou a ganhar uma nova dimensão nos últimos anos com a entrada de pequenos investidores no mercado.

“Sempre tivemos um litoral privilegiado. Porto de Galinhas já foi eleita diversas vezes uma das praias mais bonitas do Brasil , passando a ser visto também como oportunidade de investimento. Houve um crescimento muito grande no número de empreendimentos impulsionados pelo turismo.”

Segundo Flávio, o mercado de hospedagem mudou de patamar com plataformas do tipo Airbnb, Booking e Expedia/Foto: Bruno Silva

Segundo Flávio, o mercado de hospedagem mudou de patamar com plataformas do tipo Airbnb, Booking e Expedia. Permitiram que pequenos investidores e pessoas físicas entrassem no setor sem depender de grandes estruturas hoteleiras.

“Antes, para investir em hotelaria, era preciso construir um hotel, o que exigia um alto investimento. Hoje, quem compra um, dois ou três flats já consegue entrar nesse mercado”, comparou.

Segundo o especialista, a mudança representa a ampliação das possibilidades de hospedagem e o surgimento de um novo perfil de consumidor. Para Flávio, o mercado passou a atrair investidores estrangeiros, principalmente europeus, interessados na rentabilidade oferecida pelos imóveis.

“O turista vem passar férias, geralmente adquire um imóvel, e quando retorna ao país de origem, anuncia no Airbnb. Como o rendimento bancário na Europa costuma ser muito baixo, a rentabilidade de um flat no litoral do Nordeste chama atenção.”

O consultor menciona Maragogi, no litoral de Alagoas, como um dos destinos que passa por um processo semelhante ao que Porto de Galinhas experimentou. Segundo ele, a expectativa de crescimento da região aumenta com a previsão de implantação do aeroporto no município.

“Quem investir em lugares como Maragogi agora, enquanto o mercado ainda está em expansão, tende a acompanhar um crescimento parecido com o que aconteceu em Porto de Galinhas anos atrás. Imóveis comprados há dez ou 15 anos tiveram valorização e rentabilidade relevantes de lá para cá. A expectativa é que algo semelhante aconteça em Maragogi.”

Além do impacto no setor imobiliário, Flávio destaca que o turismo movimenta a economia local, gerando renda para pequenos comerciantes, artesãos, restaurantes e serviços.

“O turismo não movimenta apenas hotéis ou imóveis de temporada. Quem se hospeda nesses locais procura passeios, restaurantes, artesanato e programação noturna. Isso gera desenvolvimento para toda a cadeia econômica das cidades turísticas e fortalece a economia local.”

Para o especialista, o fortalecimento desse mercado representa uma oportunidade de desenvolvimento econômico e inclusão social para o Nordeste, especialmente em cidades litorâneas que passaram a atrair novos investimentos ligados ao turismo.

“Atividades simples também passam a gerar renda. A pessoa que vende artesanato ou produz lembranças típicas da cidade é beneficiada. O turismo gera crescimento econômico, movimenta diferentes setores e pode contribuir diretamente para melhorar a vida das pessoas nessas regiões.”

Fraudes

Com o aquecimento do mercado, a possibilidade de fraudes também cresce. Para garantir a segurança e transparência ao realizar o aluguel de imóveis por curtos períodos, o consumidor precisa ficar atento. Recomenda-se, entre outras coisas, que o locatário realize uma investigação minuciosa sobre a veracidade do anúncio e a reputação do anfitrião antes de fechar qualquer negócio.

Além disso, é importante confirmar se a taxa de limpeza é cobrada à parte e some esse valor ao custo total da estadia para evitar surpresas. Por fim, recomenda-se realizar uma vistoria imediata ao chegar, documentando qualquer irregularida para se proteger de cobranças indevidas por danos pré-existentes.

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