A- A+

Blog da Folha Pernambuco será contemplado com obras estratégicas no Novo PAC; confira o detalhamento Obras como o trecho de Salgueiro até o Porto de Suape da Transnordestina e estradas estão no pacote

O governo federal anunciou, na manhã desta sexta-feira (11), a nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no Rio de Janeiro. O Novo PAC prevê R$ 60 bilhões em investimentos federais ao longo dos próximos quatro anos, totalizando R$ 240 bilhões durante o terceiro mandato do presidente Lula (PT) à frente do Palácio do Planalto.

Com a presença de lideranças pernambucanas, o Estado também foi contemplado com o anúncio de investimentos em obras estratégicas e estruturantes em todo o Estado nas áreas de infraestrutura, saneamento, habitação, educação, inovação digital, recursos hídricos e educação.

Em Pernambuco, obras estratégicas estão contempladas a conclusão do trecho de Salgueiro até o Porto de Suape da Transnordestina, além da duplicação da BR-423 e a retomada das obras da BR-104.

Outras iniciativas que devem ser anunciadas são investimentos na segunda etapa da Adutora do Pajeú e na primeira etapa da Adutora do Agreste. As barragens de Gatos, Igapera e Panelas II também estão incluídas no programa.

Construções de diversas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida em Pernambuco também foram contemplados. Na área de educação, a retomada da construção de escolas e creches em todo o Estado, além da retomada das obras no Hospital das Clínicas da UFPE e do Hospital Universitário (Univasf).

Na área de inclusão e inovação digital, implantação do 5G e expansão do 4G também será contemplada.

Entre as lideranças presentes no ato estão a governadora, Raquel Lyra (PSDB) , o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e parlamentares da bancada pernambucana.

Confira as obras que serão contempladas por estado no site do governo federal.

Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na política do nosso estado, clique aqui, cadastre-se e receba diariamente as atualizações do Blog da Folha no seu e-mail.



Veja também

FMotors Fiat Strada 2024 ganha duas versões 1.0 Turbo; confira detalhes e preços