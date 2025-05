Pernambuco soma 4,2 mil novos empregos para mulheres no primeiro trimestre

A- A+

Pernambuco fechou o último mês de março com 932 novas carteiras de trabalho assinadas por mulheres. Com o resultado, o estado já soma, nos três primeiros meses deste ano, a criação de 4,2 mil empregos para a população feminina. Desde o início da atual gestão estadual até o momento, são 52 mil postos de trabalho formal gerados para as pernambucanas. Os dados são do Novo CAGED, divulgados nesta quarta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

“Os números, mais uma vez, refletem o empenho do Governo Raquel Lyra em fortalecer a empregabilidade feminina. A SEDEPE faz parte desse esforço por meio de diversas políticas públicas, como a estruturação da Casa da Trabalhadora, com benefícios que pretendemos expandir para todas as regiões do estado. Além disso, investimos na oferta de qualificação com as oficinas ministradas no Centro de Qualificação da Mulher e, principalmente, com o nosso programa Qualifica PE, composto por cursos para os mais diversos públicos, cujos novos cronogramas serão divulgados em breve, buscando alcançar pessoas de todos os municípios pernambucanos”, afirma o Secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Manuca.

Empregos

Nos últimos 12 meses, Pernambuco gerou 55 mil empregos, incluindo homens e mulheres. Desde o início da gestão, já se somam cerca de 112 mil pernambucanos a mais com carteira assinada. Após encerrar o mês de fevereiro com a criação de 7,5 mil empregos formais, o estado teve 3,4 mil postos de trabalhos fechados em março deste ano. A retração foi motivada, principalmente, por demissões na indústria de derivados da cana-de-açúcar, tradicionalmente uma das maiores empregadoras no estado.

Essa diminuição está relacionada ao ciclo sazonal da produção, resultando em ajustes na força de trabalho durante períodos de menor atividade. Portanto, o período conhecido como entressafra da cana-de-açúcar impacta negativamente a empregabilidade em diferentes setores da economia, como a indústria de fabricação e refino de açúcar e, ainda, a agricultura, mais especificamente a produção de lavouras temporárias. Essa movimentação, historicamente observada no estado, faz com que já sejam esperados saldos negativos de emprego no mês de março.

