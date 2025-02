A- A+

Indústria Pernambuco supera média nacional e registra crescimento industrial de 4,6% em 2024 Estado ficou em terceiro lugar no Nordeste, com destaque para a indústria de alimentos e bebidas

Pernambuco registrou um crescimento de 4,6% na produção industrial em 2024, superando a média nacional de 3,1%, segundo dados do IBGE. O Estado ficou em terceiro lugar no Nordeste e se consolidou como um dos principais polos industriais da região, impulsionado principalmente pelos setores de alimentos e bebidas.

O avanço reflete as políticas adotadas pelo governo estadual para fortalecer a indústria, como a desburocratização de processos e investimentos em infraestrutura. Entre as ações, destacam-se obras viárias e portuárias que somam R$ 5,1 bilhões por meio do programa PE na Estrada.

“Esse crescimento acima da média nacional é fruto de um trabalho consistente, sob a liderança da governadora Raquel Lyra, para atrair investimentos e fortalecer a indústria local. Estamos trabalhando para cada vez mais oferecer um bom ambiente de negócios e investindo fortemente em obras de infraestrutura viária e portuária para ajudar em toda parte logística do escoamento da produção industrial. Setor industrial crescendo é geração de mais emprego e desenvolvimento para o nosso estado", afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.

A diversificação da indústria pernambucana, que inclui desde o Polo Automotivo até o setor alimentício, tem sido um dos fatores determinantes para o desempenho positivo.

“Fizemos um trabalho de escuta e mapeamos toda cadeia produtiva com potenciais para o estado. Este ano, temos grandes expectativas para vinda de novas indústrias para Pernambuco", destacou Cavalcanti.

Trabalhadores do setor industrial pernambucano, que cresceu 4,6% em 2024, impulsionando a economia do Estado.

