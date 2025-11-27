A- A+

turismo Pernambuco tem aumento de 268% no fluxo de turistas argentinos nos 10 primeiros meses de 2025 Pesquisa também mostra que, nesse período, houve a entrada de 77.431 estrangeiros no Estado

O fluxo de turistas argentinos em Pernambuco registrou um crescimento de 268,30% nos primeiros 10 meses de 2025, o que torna a Argentina o principal mercado emissor de visitantes internacionais para o Estado, representando 35,92% dos turistas, segundo dados do Setor de Estudos e Pesquisas (SEP) da Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR), baseados em informações da OBMigra/Polícia Federal.

Para o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba, esse crescimento de turistas argentinos vem da recente ampliação da malha aérea na rota Buenos Aires (Aeroporto Ezeiza)/Recife, realizada pela companhia aérea JetSmart.

“Continuamos trabalhando para consolidarmos Pernambuco como um destino de referência na América do Sul. Com a chegada da alta estação esperamos aumentar ainda mais essa movimentação", disse o secretário.

Ainda de acordo com o levantamento, em segundo lugar na pesquisa, aparece Portugal, com 21,07%, seguido pelo Uruguai, com 10,35%, depois o Chile aparece em quarto colocado com 4,85% e, por fim, na quinta colocação, com 4,19%, a Itália.

O estudo também destaca que, entre janeiro e outubro de 2025, houve a entrada de 77.431 estrangeiros em Pernambuco. Já o total de passageiros, entre brasileiros e estrangeiros, chegou a um fluxo de 420.551 passageiros em voos internacionais.

