Os números de voos internacionais têm apresentado crescimento considerável desde 2023, segundo o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo. Somente em 2024, o Aeroporto do Recife, na Zona Sul da cidade, apresentou aumento de 21% na procura por viagens desse tipo.

Com isso, Pernambuco ficou acima da média nacional, que foi de 15%. Somente em janeiro e fevereiro deste ano, o aumento foi de 18%.

Loyo comentou sobre os dados em visita à sede da Folha de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (29). Ele foi recebido pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pelo diretor Executivo, Paulo Pugliesi; pelo diretor Operacional, José Américo Lopes Góis; pela gerente de mercado, Tânia Campos; e pela coordenadora de pauta da Folha, Emília Lucena.

“Quando a gente começou no governo Raquel [Lyra], Pernambuco tinha três destinos internacionais, com um voo para Buenos Aires [com a Gol], um para Montevidéu [com a Azul] e sete para Lisboa [com a TAP]. Eram nove frequências por semana. Ao longo desse período, passamos a ter nove destinos internacionais e 39 frequências semanais. Para Buenos Aires, por exemplo, já temos três voos”, frisou ele.