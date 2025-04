A- A+

Pernambuco Pernambuco tem crescimento de 6,2% do PIB no quarto trimestre de 2024, afirma IGPE No acumulado de 2024, o Estado cresceu 4,9%. Este, segundo o IGPE, é o maior nível de crescimento dos últimos 15 anos, totalizando o valor de R$ 288,67 bilhões

O Estado de Pernambuco teve um crescimento de 6,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no quarto trimestre de 2024, em relação ao mesmo período de 2023. A taxa de crescimento da economia pernambucana nos três últimos meses do ano passado foi quase o dobro da média do Brasil no mesmo período, de 3,6%. Os dados preliminares do PIB estadual foram calculados pelo Instituto de Gestão Pública de Pernambuco (IGPE).

No acumulado de 2024, o Estado cresceu 4,9%. Este, segundo o IGPE, é o maior nível de crescimento dos últimos 15 anos, totalizando o valor de R$ 288,67 bilhões.

Ainda de acordo com o estudo, todos os setores econômicos do Estado cresceram acima da média do país no quarto trimestre e no acumulado do ano de 2024.

Segundo o secretário estadual de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques, os dados reforçam que Pernambuco está em um ritmo acelerado de crescimento, registrando números históricos que não se via há 15 anos e acima da média nacional.

“Isso é resultado do empenho da gestão da governadora Raquel Lyra para aumentar a capacidade de investimentos e melhorar o ambiente de negócios do Estado, aquecendo a economia e retomando protagonismo de Pernambuco no Nordeste”, afirmou o secretário.

Setores

A agropecuária pernambucana, no quarto trimestre do ano passado, registrou crescimento de 10,4%, enquanto a média do País foi negativa em 1,5%. O desempenho foi impulsionado pela pecuária. No acumulado de 2024, o crescimento foi de 11,5%. É o segundo ano consecutivo em que a agropecuária cresce acima de dois dígitos.

Já a indústria do Estado cresceu 5,7% no quarto trimestre de 2024, mais do que o dobro da média nacional, que foi de 2,5%. Esse crescimento do setor em Pernambuco foi puxado pela indústria de transformação, que teve alta de 7,5%.

O setor de serviços, que historicamente possui maior peso no PIB estadual, teve alta de 4,2%, enquanto o Brasil registrou crescimento de 3,4%. Esse número do setor em Pernambuco foi impulsionado pela atividade de comércio, com alta de 6% contra uma taxa de 4,7% registrada pelo País.

Veja também