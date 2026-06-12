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Divida Pernambuco tem mais de 212 mil empresas endividadas e acende alerta para gestão financeira Estado possui o segundo maior número de CNPJs inadimplentes do Nordeste; especialista orienta empresários sobre como evitar o agravamento das dívidas

Pernambuco possui atualmente 212,1 mil empresas com dívidas em atraso, o equivalente a mais de 30% dos CNPJs ativos no estado. Os dados são da Serasa Experian e colocam Pernambuco na segunda posição do Nordeste em número de empresas inadimplentes, atrás apenas da Bahia, que registra 326,2 mil negócios com pendências financeiras.

O cenário reflete um ambiente econômico desafiador, marcado por juros elevados, crédito mais restrito e dificuldades de caixa enfrentadas principalmente por pequenas e médias empresas. Segundo o levantamento, o passivo acumulado pelas empresas pernambucanas chegou a R$ 3,38 bilhões em abril deste ano. A dívida média por empresa é de R$ 15,94 mil.

Em âmbito nacional, a inadimplência empresarial atingiu um patamar recorde. São cerca de 9 milhões de empresas negativadas, que juntas acumulam R$ 220,9 bilhões em débitos.

Especialista em Direito Bancário e Empresarial, o advogado João de Melo Bandeira afirma que um dos principais erros cometidos por empresários em momentos de dificuldade financeira é recorrer ao crédito sem analisar adequadamente as condições da contratação.

“É comum observar empresas em situação de estresse financeiro tomarem crédito sem analisar o custo efetivo da operação, garantias, vencimentos, taxas de juros, alienações fiduciárias, aval dos sócios e travas bancárias. Quando o crédito deixa de ser instrumento de crescimento e passa a ser usado apenas para cobrir rombos de caixa, o risco de colapso aumenta muito”, alerta.

Endividamento

De acordo com o especialista, a quebra de uma empresa normalmente não ocorre de forma repentina. O processo costuma ser gradual e agravado por decisões tomadas sem planejamento.

Entre os erros mais frequentes estão a renegociação de dívidas de maneira reativa e a contratação de novos empréstimos para quitar débitos antigos.

“Quando percebem, elas já estão comprometendo quase todo o faturamento com juros, parcelas bancárias e encargos”, afirma Bandeira.

Os dados da Serasa Experian mostram que aproximadamente 20% das dívidas empresariais têm instituições financeiras como credoras, evidenciando o peso do endividamento bancário sobre os negócios.

Controle

Para evitar que o crédito se transforme em uma armadilha, o advogado recomenda uma gestão financeira rigorosa, com atenção especial ao fluxo de caixa e à separação entre as finanças pessoais e empresariais.

Segundo ele, é essencial que empresários evitem retiradas incompatíveis com a realidade do negócio e reduzam a dependência de linhas de crédito de curto prazo, como cheque especial empresarial, conta garantida e antecipação recorrente de recebíveis.

“Muitas vezes a empresa apresenta faturamento elevado, mas opera com margens reduzidas e elevado comprometimento financeiro. Sem informação de qualidade, torna-se difícil tomar decisões seguras”, explica.

Recuperação

Quando o endividamento atinge níveis críticos, o primeiro passo é realizar um diagnóstico detalhado da situação financeira da empresa, identificando o volume das dívidas, os credores, as garantias envolvidas e os contratos mais onerosos.

Dependendo do cenário, a recuperação judicial pode se tornar uma alternativa para preservar a atividade econômica e reorganizar as finanças da empresa. Segundo dados da Serasa, cerca de 2,5 mil empresas brasileiras estavam em recuperação judicial no ano passado, com destaque para os setores de Agropecuária e Serviços.

“A recuperação judicial não deve ser encarada como um fracasso empresarial. Trata-se de um instrumento previsto em lei para viabilizar a reorganização financeira de empresas economicamente viáveis, preservando empregos, contratos e a própria atividade produtiva”, destaca João de Melo Bandeira.

Para especialistas, a adoção de planejamento financeiro, controle de custos e análise criteriosa do crédito continua sendo o caminho mais seguro para evitar que as dificuldades momentâneas se transformem em uma crise capaz de comprometer a sobrevivência do negócio.

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