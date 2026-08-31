Pernambuco tem mais de mil vagas de emprego disponíveis
São 1.060 oportunidades disponíveis em diferentes municípios e setores, incluindo 82 vagas exclusivas para pessoas com deficiência
Pernambuco começa o mês de setembro com novas possibilidades para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. A partir desta terça-feira (1º), 1.060 vagas de emprego estão disponíveis em diferentes municípios do Estado. Do total, 978 oportunidades são destinadas ao público em geral e 82 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
As oportunidades contemplam diferentes perfis profissionais e áreas de atuação, com destaque para os setores de logística, indústria, construção civil, comércio, serviços, alimentação, transporte e área administrativa, entre outros.
Entre os municípios com maior número de oportunidades está Escada, na Zona da Mata, com 300 vagas, com destaque para a área de logística. O município concentra oportunidades para auxiliar de logística, ampliando as possibilidades para trabalhadores que buscam inserção ou recolocação profissional.
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Na Região Metropolitana, Recife reúne 220 oportunidades, com vagas distribuídas entre diferentes áreas, incluindo indústria e construção civil. Entre as funções disponíveis estão encanador industrial, eletricista de instalações, mecânico, encarregado de obras, atendente de balcão e analista contábil, entre outras.
Paulista aparece com 103 vagas, distribuídas entre diferentes segmentos. O município possui oportunidades para auxiliar de linha de produção, ajudante de carga e descarga, auxiliar de cozinha, cozinheiro, motorista de caminhão e pedreiro, entre outras funções.
Em Bezerros, são 99 oportunidades, com presença significativa de vagas relacionadas à construção civil e ao setor de serviços, incluindo funções como servente de obras, encanador, pedreiro e consultor de vendas.
Já Santa Cruz do Capibaribe reúne 66 vagas, principalmente nas áreas de comércio, construção civil e serviços. Entre as oportunidades estão vagas para atendente de lojas e mercados, vendedor, operador de caixa, auxiliar administrativo, recepcionista, pedreiro, carpinteiro, servente de obras e oficial de serviços gerais.
Além desses municípios, o quadro de oportunidades contempla Garanhuns, Igarassu, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Paudalho, Pesqueira, Petrolina, Goiana e Araripina, ampliando a oferta para trabalhadores de diferentes regiões de Pernambuco.
Oportunidades também para pessoas com deficiência
A inclusão também está presente entre as oportunidades disponíveis para o início de setembro. Das 1.060 vagas, 82 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
Petrolina concentra o maior número de oportunidades destinadas exclusivamente ao público PCD, com 60 vagas, sendo 40 para trabalhador rural e 20 para embalador à mão.
Em Pesqueira, são 14 oportunidades, para funções como auxiliar administrativo e auxiliar de linha de produção. Garanhuns conta com seis vagas e Igarassu com duas oportunidades destinadas a pessoas com deficiência.
A presença de vagas específicas para PCD amplia as possibilidades de acesso ao mercado de trabalho e reforça a importância de conectar profissionais às oportunidades compatíveis com seus perfis e experiências.
Cadastro atualizado é fundamental para o encaminhamento
Para aproveitar as oportunidades disponíveis, os trabalhadores devem ficar atentos às informações do próprio cadastro. Manter atualizados dados pessoais, contatos, escolaridade, cursos, experiências profissionais e demais informações é fundamental para que o perfil esteja de acordo com os requisitos das vagas disponíveis.
A atualização das informações também facilita a identificação de oportunidades compatíveis com o perfil profissional do trabalhador. Por isso, sempre que houver mudança de telefone, endereço, escolaridade, cursos realizados ou experiências profissionais, é importante atualizar o cadastro.
Outro documento importante no processo é a carta de encaminhamento, emitida quando o trabalhador é direcionado para uma vaga compatível com seu perfil. O documento deve ser apresentado à empresa conforme as orientações recebidas e permite que o candidato participe da etapa de seleção junto ao empregador.
A população pode acompanhar as vagas disponíveis e consultar as oportunidades de forma atualizada pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe), e também pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.
SERVIÇO
Vagas de emprego | 1º de setembro de 2026
Total: 1.060 oportunidades
Vagas gerais: 978
Vagas exclusivas para PCD: 82
Onde acompanhar:
Site da Sedepe: www.sedepe.pe.gov.br
Aplicativo: Carteira de Trabalho Digital
As oportunidades estão sujeitas a alterações conforme o preenchimento e a atualização da disponibilidade nas unidades de atendimento.