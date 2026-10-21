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Banco Central Pernambuco tem o 2º maior crescimento econômico do Brasil e lidera o Nordeste em 2026 Índice calculado pelo Banco Central registra alta de 4,85% entre janeiro e agosto, mais de três vezes o crescimento nacional

Pernambuco tem o segundo maior crescimento da atividade econômica do Brasil e lidera o Nordeste em 2026. É o que aponta o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR-PE), calculado pelo Banco Central, que registrou expansão de 4,85% no Estado entre janeiro e agosto, na comparação com o mesmo período de 2025.

O resultado supera em mais de três vezes o avanço nacional, de 1,55%, e fica atrás apenas do Rio de Janeiro, que cresceu 4,98%.

“Pernambuco mostra a cada mês que voltou à liderança do Nordeste para ficar, com um crescimento sustentável. O índice do Banco Central tem medido mês a mês o nosso crescimento e mostrado que o Estado é o que mais cresce no Brasil, com taxas acima do que é registrado pelo país. Pernambuco está colhendo os resultados da nossa política de atração de investimentos, geração de emprego e melhoria do ambiente de negócios. O empreendedor reconhece que é rentável investir aqui, e o trabalhador sabe que conta com mais oportunidades de trabalho”, destacou a governadora Raquel Lyra.

A indústria e o comércio estão entre os principais destaques do desempenho econômico. No acumulado do ano, a produção industrial cresceu 13,9%, o segundo maior avanço do país.

O comércio varejista registrou alta de 10% no segmento restrito e de 8,8% no ampliado, os maiores crescimentos nacionais nessas categorias.

No acumulado dos 12 meses encerrados em agosto, Pernambuco apresentou expansão de 3,77%, o terceiro maior resultado do Brasil e o maior do Nordeste.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, os números reforçam a importância de fortalecer a economia estadual e ampliar as oportunidades de negócios.

“Os números mostram a força da economia pernambucana e a capacidade do Estado de atrair investimentos, impulsionar setores estratégicos e gerar oportunidades. Estar entre os estados com maior crescimento econômico do país, liderando o Nordeste, é um resultado importante e reforça nosso compromisso de criar um ambiente cada vez mais favorável aos negócios, à geração de empregos e ao desenvolvimento de Pernambuco”, afirmou.

O mercado de trabalho também apresentou resultados expressivos. Segundo o Novo Caged, Pernambuco gerou 13.428 empregos formais em agosto, o maior saldo do Nordeste e o terceiro maior do país. Desse total, 5.050 vagas estavam ligadas à cadeia sucroenergética.

Outro indicador positivo foi a abertura de empresas. De acordo com a Receita Federal, o Estado registrou 14.634 novas empresas em agosto, crescimento de 18,6% em relação ao mesmo mês de 2025. Pernambuco soma 807,4 mil empresas ativas, a segunda maior quantidade do Nordeste.

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